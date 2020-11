Od famózního zákroku kolumbijského gólmana Reného Higuity (54) uběhlo už čtvrtstoletí. Teď na něj ale navázal na opačné straně hřiště unikátní trefou Valentino Lazaro (24)!

Nepovedený centr anglického záložníka Redknappa mohl Higuita uklidit snadno do »košíčku«. Jenže svérázný Kolumbijec měl v září 1995 jiné plány, kterými zaskočil nejen osazenstvo na přáteláku ve Wembley, ale rovnou celý svět. Higuita totiž míč úmyslně podskočil a balon vykopl za vlastním tělem oběma nohama, které vytrčil jako škorpion!

Počin vlasatého brankáře byl britskou stanicí Channel 4 vybrán mezi 100 nejlepších sportovních momentů historie, byť Higuita místo rutinního zákroku ještě zavařil vlastní obraně. To Lazaro nyní oprášil škorpiona, který soka opravdu bodl! Útočník Mönchengladbachu si proti Leverkusenu počíhal na Herrmannův centr, který sice trochu přeběhl, ale pak se do míče položil a »zadečkem« ho trkl nechytatelně do sítě!

„Z toho gólu mám velkou radost! Zakřičel jsem na spoluhráče, aby mi ten centr nechali, a prostě jsem to zkusil. Vyšlo to, jsem na to hrdý, ale žádná velká euforie to není,“ krčil rameny Lazaro, jehož úchvatná trefa stačila jen ke snížení na 3:4. Ostatně hned v kabině ho nepochválil ani trenér Marco Rose. „Myslel jsem, že je to vlastňák!“ kroutil poté překvapivě hlavou, když poprvé viděl záběry onoho gólu. Gólu, který nyní kandiduje na nejkrásnější zásah roku!