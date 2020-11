Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec dováděli v lese.

To, že jsou Lucie Šafářová (33) a Tomáš Plekanec (38) veselé kopy, potvrzují s každým dalším zveřejněným příspěvkem na sociálních sítích. O víkendu si udělali výlet na zámek Konopiště a legrace byl zase plný pytel!

Spadané listí, pobíhající pejsek a dvě opálené tváře po dovolené v Řecku. Takové bylo zátiší hrátek v lese kousek od Benešova, kde zamilovaný pár s dcerou Leontýnkou odpočívající opodál v kočárku, neodolal a pustil se do pohybového dobrodružství. „Čarodějnická stezka nebyla jednoduchá, Všichni to zvládli a na konci čekala odměna,“ napsala Lucka do příběhu na Instagram.

O co třeba šlo? Plekanec i Šafářová se navlékli do pytlů a v rámci úkolu odskákali deset metrů tam a zpátky. „Nech můj pytel, podvádíš!“ chechtala se bývalá tenistka poté, co se jí opora kladenských hokejistů snažila závod ztížit. „Vyhrál jsem,“ radoval se pak naoko z dílčího triumfu nekdější forvard legendárního Montrealu Canadiens.