Dávat na odiv své bohatství je vždy trochu rizikové. Lidé jsou stvoření závistivá a tak rázem začnou pomlouvat. Bývalá krasobruslařská superstar Jevgenij Pljuščenko (37) si z toho však pranic nedělá. Na svých sociálních sítích provokuje se svým bohatstvím velmi rád. Nyní se pochlubil dalším luxusním vozidlem.

Trojnásobný mistr světa ukázal zbrusu nové Porsche. Jedná se o nápadně oranžový typ Panamera. K fotce přidal provokativní popisek, „jak se vám líbí tato barva pro podzimní sezónu?“ Čímž naznačil, že na zimu už si zřejmě opět pořídí jiné. To rozpálilo některé jeho krajany doběla.

„Je nutné se chlubit? Někteří lidé nemají za co koupit chléb. Buďte trochu skromnější,“ žádal zřejmě nereálnou věc jeden z fanoušků. „Bohatí potřebují samostatný Instagram. Jsou mimo realitu,“ utrousil další ze sledujících, který luxusní život krasobruslaře těžce snášel. „Je škoda, že lékaři a učitelé nemohou měnit auta podle sezóny. Země absurdity,“ reagoval třetí a narážel na často propírané rozdíly v příjmech obyčejných lidí a sportovců.

Že si na luxus potrpí celá rodina, dokázal i kočárek pro adoptovaného synka. Jeho cena se pohybuje ve stotisících korun a je samozřejmě od luxusní značky Dior. I tento doplněk vzbudil velké vášně a vypadá to, že značná část lidí už začíná mít Pljuščenkovi rodiny dost. Nevypadá to však, že by se chystali svůj přepychový životní styl jakkoliv omezit.