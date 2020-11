Nedávno si ošklivě natloukla na novém kole, její jindy krásný obličej byl k nepoznání, teď už ale Andrea Sestini Hlaváčková (34) zase září štěstím. S rodinou vyrazili k moři, odkud bývalá tenistka poslala zajímavý vzkaz.

Manžel Fabrizio se od ucha k uchu usmívá, dcera Bibi jakbysmet a na Kanárských ostrovech, kam si rodinka zaletěla načerpat trochu pozitivní energie v nelehké době, to vypadá na dokonalou idylu. Jenže úplně v pohodě Andrea, zdá se, není. A navíc se nebojí použít poněkud peprnější výraz.

„Je to zvláštní doba, že je to opravdu taková zvláštnost vycestovat a být na nějakém krásném místě na dovolené,“ zamyslela se na Instagramu. „Vadí mi to, štve mě to a chci, aby to skončilo. Myslím nejen na své kamarády, kteří jsou podnikatelé a teče jim do bot, ale i na vás ostatní. Moc se mi tady nechce vystavovat jednu vysmátou fotku se sluníčkem za druhou, ale zároveň si říkám, že vám ho trošku posílám a třeba vás to nabíjí,“ dodala Hlaváčková.

„Tak co říkáte? Se*e vás to, nebo baví? Pardon za ten výraz, ale mě když na Instagramu někdo vadí, tak tedy neříkám slova jako nesedí, nevyhovuje. Prostě mě někdy někdo se*e a i to je ok,“ směje se. Soudě podle reakcí moc lidí nenaštvala, i když výjimky by se také našly.