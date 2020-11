Mámou na plný úvazek je někdejší superstar a jednička deblového žebříčku Lucie Šafářová (33). V podcastu tenistky Barbory Strýcové »U Baru« přiznala, že s dcerkou Leontýnkou i syny partnera hokejisty Tomáše Plekance (38) Adamem a Matyášem je pořádně veselo.

„Mám se skvěle. V mimotenisovém životě jsem šťastná. Ohromně mě to naplňuje,“ zářila brněnská rodačka. V nové roli si libuje, i když život se jí převrátil na ruby. „Totální změna životního stylu, ale v pozitivním směru.“

Není to tak dávno, co po kurtech proháněla světová esa, teď lítá po světnici jako čamrda ona. To aby svým nejbližším dopřála jen to nejlepší. Copak ve třech, to se dá ještě zvládnout, v pěti je to ale pořádná fuška. „Když máme ještě kluky, což máme vždycky půlku měsíce, tak nás to zaměstnává takovým způsobem…,“ koulela očima. „Z nula na tři je velký skok, ale je to skvělý,“ řekla pyšně. „S klukama máme plný dům. Je toho víc, ale jen v dobrém.“

Plekancovi caparti, které má s exmanželkou Lucií Vondráčkovou, jsou jedenáctiměsíční nevlastní sestřičce Leontýnce milujícími bratříčky. „Mám strašnou radost, že společně mají hezký vztah. Malá je miluje, je hezký je vidět dohromady. Fungujeme jako rodina. To je pro mě nejvíc,“ těší trojnásobnou grandslamovou šampionku ve čtyřhře. „Jsme šťastní, máme šťastnou rodinu. Strašně bych si přála, aby to nikdy neskončilo.“

Občas je z nabitého dne pořádně unavená. To ale k rodičovství patří. „Když děti večer uspíme a lehneme si na sedačku, uděláme: Uuuuuuuuuuuuuuh… Je to jediná část dne, kdy máte čas pro sebe,“ pousmála se.

Roli maminky by nevyměnila za nic. Ani za slávu, jež si předchozích dvacet let bronzová medailistka z olympiády v Riu 2016 roky užívala. Čert vem únavu, tenhle pocit štěstí je prostě k nezaplacení.

„Malé bude rok a já nemám vůbec čas sama pro sebe. Že bych zašla na kosmetiku, masáž… Vždycky je to o tom, kdy jde spát,“ líčila. Nové životní úlohy se ale chopila s noblesou sobě vlastní, i když na spánkový deficit si musela dlouho zvykat: „Změna to pro mě byla přirozená. Asi je to v lidských pudech. Jakmile máte dítě, automaticky je to o něm.“