Plekanec o Kometě i českém hokeji: Chybí nová strategie a konkurence | iSport.cz

Výraz pokerového hráče klame. Tomáš Plekanec i po dvaceti letech v branži dychtí po úspěších, žene ho vnitřní pohon. Před rokem se dočkal, Kladnu výrazně pomohl do extraligy, poslední sezona v Kometě tak proslazená nebyla. „Ale všichni jsme věřili, že to v play off nakopneme," říká 37letý bojovník. Pro iSport Premium otevřeně rozebírá i to, proč český hokej vyklidil někdejší pozice. „Potřebovali bychom tu někoho, kdo je schopný dát dohromady strategii, která zvedne konkurenci," tvrdí.

Býval zvyklý ročně spolykat kilo zápasů, po sezoně v NHL vyrážel navlékat národní dres. Zvykl si na dřinu. Letos Tomáš Plekanec zůstal na poloviční porci, měsíc je zavřený doma. V Brně, kam se přestěhoval za partnerkou Lucií Šafářovou, s níž vychovávají dceru Leontýnku. A před pár dny si sem dovezl i své syny, raubíře Matyáše a Adama.

Sport má stop stav. Jak to vaše hlava dává?

„A víte, že jo? Když pominu, že jsme v tuhle chvíli měli hrát play off , zase tolik se toho pro mě nezměnilo. Snažím se připravovat pořád, rozdíl je v tom, že je člověk omezenější v pobytu venku. Nedá se nic dělat, zdraví nás všech je přednější, musíme si pomoci doma. Když to jde, snažíme se s Luckou a naší malou vyjet do přírody a tam se hýbat.“

Schází vám hokej, kabina, anebo toho všeho máte docela dost po dvou dekádách kariéry?

„Mrzí mě, že jsme přišli o vrchol sezony. O to nejlepší, co na hokeji může být, na co celý rok makáte a těšíte se. Kdy jde do tuhého a ve hře zůstanou ti nejlepší. To je hodně frustrující pocit. Bez play off to není ono. Když to přeženu, všechno předtím bylo zbytečný.“

Co vám zůstane v hlavě ze základní části? Na vašem místě bych možná ani nevěděl, v podání Komety to byl zvláštní, rozporuplný ročník.

„Nějaké momenty by se určitě našly, ale kdybych měl odehrané zápasy pojmout celkově, bylo to od nás nahoru dolů. Postrádali jsme stabilitu výkonů, trochu jsme v tom lítali. Na druhou stranu, když jsme opravdu potřebovali zabrat, dokázali jsme zahrát velice dobře, získat body a půdu pod nohama. I přes naše neurovnané výkony a výsledky, do kterých se promítaly i častá zranění, jsme šestku celkem s přehledem udělali. Což byla naše priorita před vstupem do play off .“

V Brně je docela tradicí, že tým zabere až v bojích o titul, zároveň asi těžko k dobrým zápasům schválně dáváte slabá představení. Proč jich bylo v sezoně tolik?

„A není to teď už zbytečné řešit? O tom bychom si mohli povídat