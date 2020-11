MS v hokeji 2021 stále v nejistotě. Švédové se bouří, ve hře je přesun

A bude v Lotyšsku a Bělorusku, jak je v plánu? Odpovědi na tyto otázky definitivně nepřinesla ani další schůze rady Mezinárodní hokejové federace IIHF. „Bělorusko svírají problémy, které musíme brát vážně. Rizika vnímáme,“ řekl prezident světového hokeje René Fasel. Švédsko je pro odklad či zrušení šampionátu, podle magazínu The Hockey News by se část turnaje místo Běloruska měla odehrát v Rusku.

Rozhodnutí se odkládá. Kolem mistrovství světa 2021, které mají spolupořádat Lotyšsko a Bělorusko, zůstává dál spousta otazníků. IIHF oznámila, že ke konečnému verdiktu potřebuje víc času. I když třeba odborný web The Hockey News píše, že federace chce turnaj přesunout do Ruska.

Problémem je politická situace v Bělorusku, kde jsou brutálně potlačovány protivládní demonstrace proti totalitnímu režimu tamního prezidenta Alexandra Lukašenka. Mezinárodní hokejová federace řeší, zda je proto vhodné v zemi hostit šampionát. Spoluorganizátor Lotyšsko už před časem požádalo o nahrazení Běloruska jinou zemí. IIHF proto zřídila skupinu odborníků, kteří mají záležitost prošetřit a přinést výstup.

„Nějaké zprávy už jsme od expertů obdrželi, vyvolaly řadu otázek. V Bělorusku se vyskytují problémy, které musíme brát vážně. Existuje značné riziko, že současné demonstrace v Minsku, vládní stanovisko lotyšského spoluhostitele a pandemie COVID-19 budou mít na konání šampionátu značný vliv,“ přiznal prezident IIHF René Fasel.

Poslechněte si, jak mluvil brankář Hrachovina: COVID je divadlo. Se klidně neptejte, mně je to u pi*e

Expertní skupina též vyjádřila skepsi ohledně toho, jak Bělorusko zachází s koronavirovou pandemií, a to jak z hlediska možné manipulace se zveřejněnými čísly počtu nakažených, tak i z pohledu opatření přijatých úřady. Zpráva byla sestavena odborníky, kteří poskytli analýzu z různých hledisek geopolitického, historického, finančního, smluvního, marketingového a sportovního managementu.

„Jedná se o velmi reálné a vážné úvahy, protože tento turnaj je nejdůležitějším aktivem IIHF. Aktuálně se nezdá realistické, že by Bělorusko a Lotyšsko mohly zaručit svou schopnost bezpečného průběhu turnaje,“ přidal Fasel. Zároveň doplnil, že IIHF musí udělat, co bude v jejích silách, aby MS proběhlo v přidělených hostitelských zemích. „Musíme si však být jisti, že šampionát bude bezpečný pro každého.“

Během čtvrtka se pak objevila informace, že Švédsko je pro odložení či zrušení mistrovství. „Zdůraznili jsme apel na zdraví a bezpečnost, tedy na politickou situaci v Bělorusku, ale také situaci kolem koronaviru. To je pro nás zásadní, je to ale pouze hokejová perspektiva. Ta lidská pak vidí demonstrace, násilí, zatýkání a další věci. V tuto chvíli je to pro nás velmi problematické,“ řekl Anders Larsson, předseda Švédské hokejové federace, který vedl diskuze a schůze s Faselem.

„Pokud vás zajímá můj osobní názor, tak si myslím, že bychom v Bělorusku hrát neměli. Ale jsem placený zaměstnanec švédského svazu, takže poletím tam, kam budeme muset,“ nechal se slyšet i trenér švédské reprezentace Johan Garpenlöv.

Čas se krátí a tlak se zvyšuje. Příští zasedání rady IIHF je na programu 1. prosince. Rozhodnutí už alespoň padlo v bodu zrušení všech nižších šampionátů v sezoně 2020/21. Počítá se pouze s konáním dospělých mistrovství mužů a žen a juniorských MS do 18 a 20 let.

Co ukázala Karjala: Pešán zvládá kritické chvíle. Co Hrachovina?