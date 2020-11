Jsou spolu sotva rok, a už myslí na rodičovství! Alespoň tenistka Kristýna Plíšková (28) vytroubila do světa, že by se svým fotbalovým miláčkem Dávidem Hanckem (22) ráda zplodila potomka. Že by na něm pracovali už nyní?

Fanoušci by asi nadšení nebyli. Kristýna letos opět naznačila, že výrazný skok vzhůru žebříčkem pro ni nemusí být utopií, pořád ještě neprodala svůj potenciál. Jenže není pochyb o tom, že svůj vztah staví nad kariéru. A když dal obránce Sparty na Instagram jejich novou společnou fotku a jeden z fandů do komentáře připsal »radu«, že by si měli udělat miminko, tenistka reagovala bleskově: „Uděláme, neboj.“

Je to hudba budoucnosti, nebo už na něm pilně makají? Třeba by konečně ráda trumfla ségru Karolínu. Její slavnější dvojče totiž už udělalo v tenise díru do světa a má za sebou i svatbu. Kristýna by tak mohla mít dřív aspoň mimčo.