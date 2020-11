TOP duo brankářů? Vítkovice! Sestavili jsme pořadí nejlepších dvojic

Deník Sport sestavil pořadí nejlepších gólmanských dvojic. Vítěz je z Moravy • FOTO: Koláž iSport.cz Nejde jen o nudné seřazení brankářů podle úspěšnosti a průměru. Kdepak. Sestavili jsme žebříček týmů s nejlepšími gólmany podle schovaných neveřejných statistik Hockey Logic. Připojili jsme aktuální formu, výhled do běhu sezony i vlastní subjektivní pocit. Králem jsou Vítkovice a jejich duo Miroslav Svoboda – Daniel Dolejš. Kdo pochytal nejvíc gólů oproti průměru? Kdo má slabinu na vyrážečce a kdo nejčastěji inkasuje mezi betony?

14. PARDUBICE Pavel Kantor

Zápasy: 10

Výhry: 3

Průměr: 2,57

Úspěšnost zákroků: 90,6 % Milan Klouček

Zápasy: 3

Výhry: 0

Průměr: 8,31

Klub by hodně rád vsadil na mladšího Kloučka, který ale začal hodně špatně. Co zápas, to mraky puků v jeho bráně. Zajímavé je, že s ním tým ale i daleko hůř brání, než když chytá Kantor. Klouček čelí většímu počtu těžkých střel. Chytání střel po nahrávce, nebo ze slotu? Nejhorší úspěšnost v lize. Kantor je hodně podceňovaný, ale on je prostě teď držák Dynama. Nebýt jeho, Pardubice jsou na nule a poslední.

13. KOMETA Karel Vejmelka

Zápasy: 5

Výhry: 1

Průměr: 3,55

Úspěšnost zákroků: 88 % Lukáš Klimeš

Zápasy: 5

Výhry: 3

Průměr: 2,57

Čekáte, že si Vejmelka urve branku pro sebe, jak to měl dřív Čiliak. Jenže start divné sezony nechytil vůbec, parťák Klimeš je teď o hodně jistější. Jestli má Kometa šanci vyhrát, tak s ním, což se nečekalo. Do teď chytal hlavně v Přerově, takže má šanci prorazit, udělat si jméno i nahoře. Ale můžete se o něj opřít celou sezonu? To teprve musí ukázat. V tomhle páru chybí jednička. Karlovy Vary - Kometa Brno: V přečíslení vychytal Koblasu brněnský Klimeš

12. LITVÍNOV Denis Godla

Zápasy: 7

Výhry: 3

Průměr: 2,14

Úspěšnost zákroků: 92 % David Honzík

Zápasy: 4

Výhry: 0

Průměr: 3,35

Oba gólmani Vervy zatím patří podle rozšířených statistik k ligovému průměru. Honzík je spíše pod ním. Výkony Litvínova jsou zatím vůbec zklamáním, brankáři se s ním vezou. Hlavně od jedničky Denise Godly se jistě čeká víc. Aktuálně je nehorším brankářem soutěže v chytání střel z první. Zajímavostí je, že velké procento gólů dostává po střelách na vyrážečku (43 %). Litvínov - Karlovy Vary: Flek v další tutovce. Godla zázračně chytá

11. MOTOR ČB Marek Čiliak

Zápasy: 9

Výhry: 0

Průměr: 4,2

Úspěšnost zákroků: 85,8 % Jiří Patera

Zápasy: 5

Výhry: 1

Průměr: 1,8

Znáte pohádku Čarodějův učeň? Mladík se v ní učí od zkušeného kouzelníka, aby po něm následně převzal řemeslo. V Českých Budějovicích k takové transformaci došlo rychleji, než kdo čekal. Jasná jednička Čiliak se s čísly krčí u dna, zatímco jednadvacetiletý Patera září. V chytání střel ze slotu je na špici, v téže sféře je slovenský konkurent nejhorší v lize. Celkovou úspěšnost šponuje Patera k 94 procentům. České Budějovice - Liberec: Hosté v prodloužení dobývali bránu Motoru, skvěle se činil Patera

10. MLADÁ BOLESLAV Gašper Krošelj

Zápasy: 6

Výhry: 2

Průměr: 2,8

Úspěšnost zákroků: 87,9 % Jan Růžička

Zápasy: 6

Výhry: 3

Průměr: 2,44

Hledáte nejvyrovnanější brankářské duo soutěže? Pak jste tu správně. Ze statistik vyplývá, že Mladá Boleslav má nejlepší obranu v lize z pohledu střel, které projdou na její branku. V tom jsou suverénně první. Jejich gólmani však vzhledem k tomu inkasují hodně. Platí tu, že brankář je raději v permanenci než s minimem práce? Možná. Krošelj s Růžičkou však zatím zůstávají za očekáváním.

9. SPARTA Matěj Machovský

Zápasy: 11

Výhry: 7

Průměr: 2,39

Úspěšnost zákroků: 91,5 % Jakub Neužil

Zápasy: 4

Výhry: 2

Průměr: 2,25

Obrana Sparty hraje extrémně důrazně, tvrdě kolem vlastní branky. Čistí prostor v nejnebezpečnějším místě ledu. Taky proto mají oba brankáři týmu velmi málo práce s ranami ze slotu. Zajímavé je, že pokud chytá Machovský, projde na něj v průměru 29 střel. Když v půlkruhu stojí Neužil, puků na něj jde jen 21 za zápas. Jakoby se s ním za zády defenziva víc snažila. Kladno - Sparta: Neužil hazardoval! Mimo brankoviště však vytáhl luxusní zákrok

8. TŘINEC Jakub Štěpánek

Zápasy: 6

Výhry: 6

Průměr: 1,95

Úspěšnost zákroků: 91,5 % Josef Kořenář

Zápasy: 5

Výhry: 3

Průměr: 3,22

Tým Ocelářů? Brutální válec. Nejnadupanější mašina, jakou kdy Třinec měl. Výjimkou není ani obrana. Gólmani tam chytají za zdí, ve které se jen zřídka objeví trhlina. V neděli v Pardubicích bylo děr mnoho, Josef Kořenář jich napočítal sedm. Zatím nepotvrzuje vyhlídky prospektu NHL. A Štěpánek? Když naskočí, vyhraje. I on by ale mohl v úspěšnosti zákroků přidat. Liberec - Třinec: Štěpánek versus Filippi a brankář hostů byl úspěšnější

7. KARLOVY VARY Filip Novotný

Zápasy: 9

Výhry: 6

Průměr: 2,00

Úspěšnost zákroků: 93,9 % Jan Bednář

Zápasy: 3

Výhry: 2

Průměr: 3,97

Novotný je stabilní ligovou jedničkou. Je jistotou, na které se nemusíte bát postavit tým. Mít taková čísla v rozlítaném týmu Karlových Varů, kde se preferuje hokej sever-jih? Velká paráda. A Bednář? Statistiky nic moc, viďte? Jenže je potřeba vidět trochu za roh. Ve dvou utkáních podal skvělý výkon, vyhrál je. Dolů ho poslala sedmigólová šiška od Třince.

6. ZLÍN Libor Kašík

Zápasy: 9

Výhry: 3

Průměr: 3,00

Úspěšnost zákroků: 91,8 % Daniel Huf

Zápasy: 4

Výhry: 0

Průměr: 3,2

Pokud byste hleděli do analytických statistik o dvě kola dříve, Libora Kašíka byste našli prakticky ve všem na totální špici. Jenže on v pátek i neděli střídal. V součtu odchytal 55 minut a pustil devět gólů! Čísla sletěla dolů. Přesto je však právě on tím důvodem, že Zlín aspoň občas něco vyhraje. Jen by si měl líp hlídat prostor mezi betony, nikdo jiný v lize tam nedostal tolik branek. Zlín - Sparta: Kašík udržel nerozhodný stav fantastickým zákrokem proti tutovce Horáka

5. OLOMOUC Branislav Konrád

Zápasy: 9

Výhry: 3

Průměr: 2,43

Úspěšnost zákroků: 92,1 % Jan Lukáš

Zápasy: 4

Výhry: 0

Průměr: 5,51

Za poslední sezony si vybudovali silné jméno. Jsou značkou, která ukazuje stabilitu. Normálně by patřili i výš, jen současná sezona je horší. Hlavně Jan Lukáš zatím nedrží svůj vysoký standard. Ale taky je potřeba vidět, že stál v bráně proti Spartě, Třinci a dvakrát čelil Hradci, takže samé těžké zkoušky. Pro paniku ale není prostor. Zvedne se, tragická čísla otočí.

4. LIBEREC Petr Kváča

Zápasy: 12

Výhry: 7

Průměr: 1,87

Úspěšnost zákroků: 93,2 % Jaroslav Pavelka

Máte Jaroslava Pavelku? A mohli bychom ho vidět? Pod Ještědem je to zatím jedna velká one man show. Petr Kváča odchytal kompletní porci minut, svého parťáka nechává pod dekou. Daří se mu báječně. Posila z Třince dominuje ligovým brankářům v klíčové statistice GSAA, tedy počtu gólů, kterým zabránil v porovnání s ligovým průměrem. Celých 61 procent branek pak inkasoval v horní polovině branky.

3. PLZEŇ Dominik Frodl

Zápasy: 12

Výhry: 10

Průměr: 1,97

Úspěšnost zákroků: 92,9 % Dominik Pavlát

Zápasy: 1

Výhry: 0

Průměr: 2,00

Vynikající pohyb, tělo jak z gumy. Reflexy a rychlý pohyb. Dát Dominiku Frodlovi gól střelou z první? To se zatím nikomu nepovedlo. Chytil všech 38 takových ran. Prakticky ve všech gólmanských statistikách se pohybuje na špici. Naprosto dominantní je v číslech za oslabení. Numerika GSAA říká, že oproti průměrnému ligovému brankáři během dvanácti kol chytil jen v početních nevýhodách o pět gólů víc. Také díky němu Plzeň ubránila přes 95 procent všech oslabení. Ba co víc, v zádech má mladého Dominika Pavláta, který zatím naskočil jen jednou, v Třinci ale podal skvělý výkon. V této sezoně nemusí brankoviště indiánů patřit výhradně jednomu muži. Karlovy Vary - Plzeň: Neskutečný rozštěp Frodla zastavil střelu Vondráčka do prázdné

2. MOUNTFIELD HK Marek Mazanec

Zápasy: 8

Výhry: 6

Průměr: 2,11

Úspěšnost zákroků: 92,5 % Štěpán Lukeš

Zápasy: 4

Výhry: 3

Průměr: 1,75

Úspěšnost zákroků: 93,5 % Marek Mazanec je velký brankář, který umí svoje tělo dobře využívat. Rád je v bráně často. A vlastně proč ne, když to funguje. Lukeš je jednou z nejkvalitnějších dvojek v soutěži, jde o jiný typ brankáře, je o 10 cm menší, musí být v bráně mnohem aktivnější, protože nezabere tolik místa. Teď ukazuje, že při absenci Mazance v klidu umí držet Hradec. Silní jsou i v tom, že každý má jiný styl. Jednička Mountfieldu je hvězda extraligy. Ale Lukeš vyniká taky v několika těžkých disciplínách. Třeba v chytání střel, kterým předcházela přihrávka, i těžší křížná přihrávka, je mezi top gólmany soutěže. Hradec svoji maskovanou skupinu sestavil velmi dobře. Mountfield HK - Liberec: Mazanec vychytal Lence v samostatném úniku Mountfield HK Vše o klubu ZDE