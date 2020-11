Jeho rodinný život byl stejně divoký jako všechno ostatní, na co Diego Maradona (†60) sáhl. A bylo by velkým překvapením, kdyby vypořádání pozůstalosti proběhlo hladce a v klidu.

Ženatý byl přitom Diego jen jednou. Životní lásku Claudii Villafaneovou (58) potkal, když mu bylo devatenáct. Svatbu měli po deseti letech a jejich dcery Dalma (32) a Giannina (30) byly léta jeho jedinými přiznanými potomky. Jenže ještě před Dalmou přišel na svět nemanželský Diego junior (34).

Maradona ho zplodil s Cristianou Sinagrovou (56), ale otcovství popíral. Oficiálně ho potvrdil italský soud, a to poté, co hráč Neapole odmítl testy DNA. Junior se s otcem poprvé setkal až v roce 2003, když ho přepadl na golfovém hřišti. Diego se přesto k němu přiznal až před čtyřmi lety. „Miluji ho. Je mi velmi podobný,“ pravil a od té doby se začali konečně vídat. Během manželství přišel na svět ještě jeden levoboček. Výsledkem krátkého románku s pracovnicí nočního klubu Valerií Sabalainovou byla dcera Jana (24), ke které se také roky neznal. Maradona se nakonec s Claudií rozvedl v roce 2004. I poté si byli blízcí, ale jak řekla jejich Dalma: „Bylo to pro všechny nejlepší rozhodnutí.“

Poslední Maradonův přiznaný potomek spatřil světlo světa před sedmi lety. Veróniku Ojedaovou (42), matku malého Diega Fernanda, však opustil ve čtvrtém měsíci těhotenství kvůli nové známosti – Rocii Olivaové (30). S bývalou fotbalistkou žil šest let, byli zasnoubeni, ale divoký vztah skončil v roce 2018. „Vykopl ji z domu, který jí daroval,“ psalo se v Argentině. Důvodem rozchodu mělo být to, že Rocia nesdílela Diegovo nadšení z trenérského postu v mexickém drogovém ráji.

Dalma, Giannina, Jana a oba Diegové by tak měli být dědici majetku svého otce. Na rozdíl od dalších pěti dětí, které se prohlášení za Maradonovy potomky ještě dožadují. Tři z nich jsou z Kuby, kde se Diego po roce 2000 léčil ze závislosti na drogách.

Otázka je, co jim po tátovi zbude. Ač si na konci 80. let vydělával jako žádný jiný sportovec, jeho majetek se odhaduje jen na 100 tisíc dolarů (2,2 mil. korun). A navíc, když ho před rokem dcera Giannina málem pohřbila, prohlásil: „Nenechám po sobě nic. Všechno daruji.“

Chudá familie

Diego se narodil coby pátý z osmi dětí. Jeho otec pracoval jako zedník a dělník a hodně bojoval s tím, aby uživil tři syny, pět dcer a manželku Dalmu, která byla v domácnosti. Don Diego zemřel v roce 2015, paní Dalma o čtyři roky dříve.