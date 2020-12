Nesnesitelnou bolest kvůli odporné bezohlednosti psychicky narušeného jedince zažívá rodina výškaře Tomáše Janků (45) a jeho manželky Kateřiny Baďurové (37). Jejich milovanou kobylku Indii ve výběhu krutě utýral neznámý šílenec. „Vzkazuju ti, že tě nikdy nepřestaneme hledat! A až tě dostaneme, tak se o tebe samozřejmě postará zákon,“ poslal trýzniteli jasnou zprávu vicemistr Evropy z roku 2006.

V polovině října našel farmář Daniel Pitek klisnu zastřelenou kuší. Pachatel zvířeti přímo ve výběhu vydloubl oko a uřízl ucho. Nepopsatelná bolest zasáhla zejména děti atletů Ellen (9) a Nicolette (6).

„Indie byla členem naší rodiny. Jezdili jsme za ní velice často, protože je u mého kamaráda, který patří do naší rodiny. Vyrůstala zároveň s našimi dcerami. Měly mezi sebou velice úzký vztah. Holky i my jsme na ní byli velice fixovaní,“ zoufal si mnohonásobný tuzemský šampion Janků.

Stále nedokáže pochopit, co stálo za ohavným, nelidským činem. „Úzce spolupracujeme s policií a těch variant může být hodně,“ posteskl si někdejší atlet. „Daniel je v té oblasti hodně aktivní. Jak, co se týče ochrany životního prostředí – běžně tam máme konflikty s motorkáři nebo čtyřkolkáři, tak v politice, které se teď věnoval.“

Osobní sváry však zřejmě nehrály roli. „Pravděpodobně se jedná o nějaký náhodný úlovek pytláka, nebo člověka, který legálně používá kuši,“ myslí si Janků.

Farmář Pitek každopádně vypsal odměnu čtvrt milionu korun pro toho, kdo vyšetřovatele přivede na stopu zákeřného psychopata.

„V rámci spolupráce s policií jsme všechno pustili ven až teď. To, abychom nějakou unáhlenou reakcí neznehodnotili vyšetřování. Slibujeme si, že by se mohli najít lidé, kteří o tom něco vědí a můžou se přičinit o to, abychom takového člověka dostali za mříže,“ dodal trojnásobný účastník olympijských her.