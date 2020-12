Bylo zvykem, že Karlose Vémolu (35) před zápasy podporovala modelka Lela Ceterová (30), se kterou má téměř roční dceru Lili. V Brně na utkání s Václavem Mikuláškem ale nebyla, protože se s »Terminátorem« na konci srpna rozešla.

Místo zápasu si vyjela se svým novým partnerem na rande do slovenského zimního parku v Donovalech. To světu oznámila nejprve trochu nenápadně tak, že se vyfiknutá vyfotila v autě, nasdílela to a napsala, že jede na výletík.

Pozdější příspěvek v příběhu na Instagramu, ve kterém ji láskyplně Pan neznámý drží za ruku, už byl všeříkající a hlavně nemohl uniknout ani Vémolovi, jenž se zrovna chystal na zápas s borcem přezdívaným Baba Jaga. „Jejich fotku jsem viděl předtím, než jsem vypnul mobil. Vypadá to skoro, jako by mi to vítězství moc nepřála,“ řekl později isport.cz po jasné výhře v 1. kole.

„Přece jen, jestli má nového přítele, tak mi to mohla sdělit jinak než přes sociální média. Ale dávat zamilovaná videa v den zápasu... Rozumíte, mohla to dát o den později, nebo dříve. Možná mě to i trochu rozhodilo, ale to nevadí. Já jí přeju jenom štěstí, protože šťastná Lela znamená šťastná Lilinka,“ pokračoval Karlos. „Když je máma šťastná, tak je šťastné i dítě. Nevím vůbec, s kým Lela je, ale na druhou stranu vím, že je skvělá máma, takže by vedle Lili nikoho špatného nenechala. Určitě vybrala správně,“ doplnil ještě v dobrém a vítězném rozmaru.