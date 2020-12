Nevybouřený Vémola: Mikulášek to hned vzdal, pak ukázal „charakter“

A je po všem, pohádky je konec. Příběh o tom, jak by Baba Jaga mohla ohrozit další cestu českého Terminátora, se nekoná. Karlos Vémola rázně dokázal, že pro něj Václav Mikulášek nebyl soupeřem. A po zápase se navíc ukázalo, že rozhodně nedojde k žádnému spřátelení nebo usmíření.

„To, jak se předvedl po zápase Mikulášek, jen dokazuje, jaký je to charakter,“ hodnotí rivala bijec. Navíc prozradil, jaký vliv na něj měl příspěvek bývalé přítelkyně Lely Ceterové s novým partnerem, který viděl nedlouho před nástupem do kolbiště.

Uběhlo několik hodin od vaší suverénní výhry nad Václavem Mikuláškem. Jaké máte za zápasu dojmy?

„Skvělý! Ale jsem ještě trochu nevybouřenej, což bylo znát určitě i v proslovu po zápase. Chtěl bych bojovat s kýmkoliv, koho proti mně postaví. Trochu mě uráží, že po jednom klopýtnutí, které jsem za posledních pět let měl, najednou Oktagon dokáže vytvořit takovou atmosféru, že plno lidí uvěřilo, že mě Baba Jaga může porazit nebo ohrozit. Přece jen jsem zápasil v Americe, Brazílii, po celém světě. Attila Végh je šampion Bellatoru. Nemůžou srovnávat Attilu s někým takovým.“

Jak ale mnozí říkali, je to MMA, může se stát cokoliv. Nebo ne?

„Může se stát cokoliv, můžu závodit s Lewisem Hamiltonem, on může nabourat a já vyhrát. To je život, ale je to velice nepravděpodobný.“

Pro vás šlo vše, jak mělo.

„Ano. Vím, že on prohlašoval, jak jsem byl na přípravě v Polsku bitej a dělal si díky tomu naděje. Ale já jsem za každé bití v Polsku vděčnej. Protože opravdu platí, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. A to jsme viděli v tomto zápase. Jsem vděčný za všechny kola, která jsem odspároval s Danielem Škvorem. Donekonečna jsme spárovali a spárovali. A já jsem byl přesvědčený, že Škvor je lepší zápasník než Baba Jaga v každém směru. On vydrží mnohem víc. To Mikulášek to hned vzdal. Jakmile jsem ho hodil, vzdal to!“

Vážně?

„Tam nebyla jediná snaha mě ze sebe sundat. Byl jsem přesvědčený, že zápas půjde touto cestou. Akorát jsem ale nevěděl, že on bude tak odevzdaný. Myslel jsem, že alespoň něco zkusí, hop, nebo trop, ale on se nechal natlačit na klec a školácky chytit na double leg (chycení nohou). Vůbec žádná obrana. A pak když jsem ho hodil, zamknul half guard, trenér na mě řval ‚Nespěchej, nespěchej.‘ Ale já viděl, že ho to bolí, viděl jsem, že kapala krev, tak jsem si přešel do plného mountu (vítězná pozice), což normálně v prvním kole nedělám, protože to jsou lidi nejsilnější. Byl jsem si ale jistej, že mě nedokáže shodit, tak jsem si tam vlezl. Sázel jsem údery, které vůbec nechtěl sežrat, automaticky mi otočil záda. No, a když mi někdo dá záda... Na to už jsem moc zkušenej, abych toho nevyužil.“

To škrcení, které jste v závěru použil, bylo poněkud zvláštní.

„Zvláštní bylo, protože jsem ho chtěl pustit a chtěl jsem ho mlátit. Ale trenér na mě řval: ‚Zavři si to, zavři si to!‘ Jako kdybych měl na jednom rameni andělíčka, na druhém čerta. Andělíček říkal ‚Dotáhni to, ukonči to.‘ A čert radil: ‚Ne, pusť to, pusť to.‘ Chtěl jsem ho ještě mlátit. Nebyl jsem v tom úplně vyrovnanej. V tu chvíli.“

Hned po zápase jste zmínil, že Mikulášek smrděl...

„Smrděl kouřem. Asi byl nervózní a před zápasem šel kouřit. A já jako nekuřák to cítím a strašně mi to vadilo. Strašně smrděl.“

Tak i proto jste to odbyl tak rychle.

(Rozesměje se) „O to nejde, ale jak se ze začátku chvilku bránil, několikrát zatlačil, tak mu pak, nekecám, hrozně rychle docházely síly. Říkal jsem si v duchu ‚To není možný, že mu po minutě dojde energie.' Prostě tlačil a najednou byl slabší a slabší. Normálně se po minutě odvařil.“

To by se mohlo používat v rámci kampaně proti kouření. Každopádně, co jste říkal na Mikuláškovo chování na tiskovce, kde vám skákal do řeči a tvrdil, že jste nedodržel slib, protože nedošlo na TKO, ale výhru škrcením?

„Víte, mně hodně lidí vyčítá, že nejsem pokornej. Ale ať si pustí, jak jsem mluvil po prohře s Attilou já, a jak teď Mikulášek. Dokázal, že je prostě nesportovec. Vedle mě seděl poražený Marek Bartl, a ten mluvil jako skvělý zápasník. Uznal porážku, choval se pokorně. Ale to, jak se předvedl po zápase Mikulášek, jen dokazuje, jaký je to charakter. Opravdu to není sportovec a nikdy nebude. Byla by to smůla a ostuda pro náš sport, kdyby náhodou vyhrál. Kdyby v tom zápase alespoň něco předvedl, ale on neudělal vůbec nic a ještě se snažil zpochybňovat můj výkon... O tom si udělá obrázek každý sám, myslím.“

Takže je podle vás Mikulášek beznadějný případ?

„Před chvílí jsem se bavil zrovna s kamarádem, že životnost Mikuláška se ukáže na jeho dalším zápase. Pokud on, blbec, zase s někým takhle prohraje a dostane přes držku, tak je konec jeho kariéry. Může na všechno zapomenout. Pokud se kousne a vyhraje, tak bude vidět, že jsem nevyhrál nad úplným debilem. Opravdu má teď všechno ve svých rukách.“

Možná by si měl pustit vaši motivační řeč, kterou jste dál před pár dny na YouTube.

„Pomohlo by mu to. (rozesměje se) Pokud příští zápas prohraje, tak na něj najednou republika zapomene. Úplně. Za to, jak se chová, prohrává, vystupuje. Takže se musí kousnout a příští zápas vyhrát.“

Jak vás potěšil padesátitisícový bonus za výkon večera?

„Jo, měl jsem z toho radost. Myslím, že za tento výkon, kdy si soupeř ani neškrtnul a udělal jsem, co jsem řekl, si to fakt zasloužím. Jsem za to rád a peníze využiju na oslavu prvních narozenin dcery Lilinky, na kterou se moc těším.“

Někteří fanoušci upozorňovali pár hodin před zápasem na to, že vaše bývalá přítelkyně Lela Ceterová dala na Instagramu první video s novým partnerem. Vy jste to viděl ještě před soubojem?

„Ano, viděl jsem to, předtím než jsem vypnul mobil.“

Vaši podporovatelé měli obavy, aby vás to nějak nepodlomilo, ale to se zjevně nestalo.

„No… (zamýšlí se) Vypadá to, skoro jako by mi to vítězství moc nepřála, že jo? (pousměje se) Přece jen, jestli má nového přítele, tak mi to mohla sdělit jinak než přes sociální média. Ale dávat zamilovaná videa v den zápasu... Rozumíte, mohla to dát o den později, nebo dříve. Možná mě to i trochu rozhodilo, ale to nevadí. Já jí přeju jenom štěstí, protože šťastná Lela znamená šťastná Lilinka. Když je máma šťastná, tak je šťastné i dítě. Nevím vůbec, s kým Lela je, ale na druhou stranu vím, že je skvělá máma, takže by vedle Lili nikoho špatného nenechala. Určitě vybrala správně.“

Do klece se máte vrátit už 30. prosince. Je to jisté?

„Určitě nastoupím a je jen na Oktagonu, koho mi dají. Všichni, co mě znají, vědí, že si nevybírám. Nejsem vyumělkovaný zápasník, jsem opravdový. Takže kdokoliv bude stát v cestě, toho ať mi klidně hodí.“

Oslavíte vůbec nějak výhru nad Mikuláškem, když jste vlastně dál v přípravě?

„Sejdu se s pár přáteli. Oslavovat se bude brokolicí, kuřetem a rejží. (usmívá se) Každopádně bych chtěl teď poděkovat fanouškům za podporu a mrzí mě, že ve mně někteří lidé nevěřili.“