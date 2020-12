Végh, Muradov či Marpo: Mikulášek má, co chtěl. Vémola ukázal fintičku

Karlos Vémola porazil Václava Mikuláška v prvním kole na submisi - rear-naked choke • FOTO: Oktagon MMA Překvapení? Vlastně ano. Některé osobnosti českého MMA se podivují, že Václav Mikulášek předvedl v klání s Karlosem Vémolou ještě míň, než předpokládaly. „Že to bude mít tak rychlý průběh, jsem nečekal. Karlos byl hlavou i silově úplně někde jinde,“ říká například trenér Martin Karaivanov. „Mikulášek potvrzuje každým svým projevem, že je s prominutím imbecil,“ nešetřil kritikou Petr Kníže. A co na zápas říkají Attila Végh, Jiří Procházka, Machmud Muradov nebo Marpo?

Jiří Procházka Zápasník UFC v polotěžké váze 1) Jak hodnotíte průběh zápasu Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek? A co říkáte na vítězné škrcení? „Zápas hodnotím jako profesionální výkon od Karlose. Dá se říct, že to byl z jeho strany sprint po nejrychlejším ukončení. Sice se tento způsob boje může vymstít, ale když si porovnáme zkušenosti těch dvou zápasníků, tak si to Karlos mohl dovolit, protože Mikulášek je oproti němu mnohem míň zkušený. Podobný průběh jsem očekával, stejně jako většina veřejnosti.“ 2) Co bude tato rychlá porážka znamenat pro Mikuláškovu další kariéru? „Podle toho, co si z toho vezme. To je to hlavní. Můžeme říkat, co chceme, ale důležitý pro něj je, aby to vzal jako zápasník. Věřím, že to udělá, protože to je jediná cesta. Ponaučení a posun.“ SESTŘIH: Vémola - Mikulášek: Terminátor uškrtil Babu Jagu za 122 vteřin

Attila Végh Bývalý šampion Bellator MMA polotěžké váhy 1) Jak hodnotíte průběh zápasu Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek? A co říkáte na vítězné škrcení? „Viděl jsem ten zápas, byl jsem tam. A Karlos doručil, co slíbil. Ukončil ho v prvním kole. Říkal jsem, že zápas je vždy padesát na padesát, když jdou dva do klece. Stále jsem měl ten názor, než začal zápas. A když Karlos dostal na zem Babíta, tak jsem věděl, že je pro Babíta zle, protože tam je Karlos stoprocentní a ví přesně, co má dělat. Tam se cítí opravdu jako ryba ve vodě. Takže, když jsem viděl Babíta dole, bylo mi jasné, že Karlos zvítězí.“ 2) Co bude tato rychlá porážka znamenat pro Mikuláškovu další kariéru? „Myslím, že Babíto neměl tím zápasem co ztratit, jen získat. Lidé ho poznali, za tak krátkou dobu. Měl zápas s Karlítem, tím pádem ho opravdu poznalo veliké množství lidí a sledují ho. Opravdu jen získal. Kdyby vyhrál, získal by úplně vše, Karlos by vše ztratil. Takže veškerá váha byla zase na Karlosovi a odvedl stoprocentní práci. Babíto nemusí být vůbec smutný, zviditelnil se s dobrým soupeřem a tím pádem mu to pomůže v další kariéře. Hlavně, že chlapci nejsou zranění a můžou trénovat a pokračovat v zápasení.“ Vémola po výhře: Mrzí mě, že ve mě lidé nevěřili. Čert mi říkal pusť ho!

Machmud Muradov Zápasník UFC ve střední váze 1) Jak hodnotíte průběh zápasu Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek? A co říkáte na vítězné škrcení? „Čekal jsem, že to tak dopadne. Bylo vidět, že ho Karlos nechtěl hned ukončit takhle, ale dopadlo to tak.“ 2) Co bude tato rychlá porážka znamenat pro Mikuláškovu další kariéru? „Mikulášek po zápase říkal, že je rád a nelituje, že to tak dopadlo... No nevím, já bych litoval, kdybych prohrál. S kýmkoliv jdu zápasit, jdu vyhrát. Ale říkat po souboji, že vlastně neprohrál, že mu o to nešlo... Mikulášek není sportovec. Karlose znám, s ním spáruju, je to dříč a tvrďák a věřím tomu, že se bude držet na vítězné vlně. A rád mu jednou pomůžu před odvetou s Attilou.“ KARLOS SHOW speciál: Vémola se třemi „špičáky“ českého MMA

David Dvořák Zápasník UFC v muší váze 1) Jak hodnotíte průběh zápasu Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek? A co říkáte na vítězné škrcení? „Přesně takhle jsme si to představoval a věřil, že to tak dopadne. Hodit na zem, získat pozici a ukončit to co nejdříve. Nikdy jsem takové škrcení neviděl. Je to takové škrcení ‚na blbce‘, bych řekl. Mikulášek se nepokusil o sebemenší obranu. Prostě jen ležel a pak plácl. I všichni amatérští zápasníci u nás v All Sport Academy se různě kroutí, chytají ruce a snaží se bránit. Nerozumím tomu!“ 2) Co bude tato rychlá porážka znamenat pro Mikuláškovu další kariéru? „Už z jeho proslovu po zápase bylo jasné, že mu je výsledek jedno. Pro něj byla výhra pozornost, kterou dostal. Jemu nešlo vůbec o to vyhrát. Došel si pro vejplatu, nějakou dobu se o něm mluvilo, a to mu asi stačí. Pohádky je konec, a věřím, že se MMA zase vrátí do normálu.“ Mikuláška srazila dodávka: Jsem v pohodě! Mluvil o Vémolovi i drogách

Otakar Petřina, alias Marpo Hudebník a zápasník 1) Jak hodnotíte průběh zápasu Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek? A co říkáte na vítězné škrcení? „Já to nijak hodnotit nechci. Každýmu se stane, že zamrzne, že se to prostě nepodaří nebo nemá svůj den. Trashtalk k MMA patří. Akorát mně přijde líto, že pak tomu, kdo prohraje, říkaj lidi šašek a podobně. Na druhou stranu bych chtěl vidět jednoho z těch, co takhle komentujou, kdyby si do klece sám stoupnul.“ 2) Co bude tato rychlá porážka znamenat pro Mikuláškovu další kariéru? „Myslim, že konec určitě ne. Naopak, díky tomuhle zápasu si udělal jméno.“ Marpo vs. Rytmus, celý ZÁZNAM: Duel rapperů ovládl na body Petřina

David Kozma Šampion Oktagon MMA velterové váhy 1) Jak hodnotíte průběh zápasu Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek? A co říkáte na vítězné škrcení? „Proběhlo to přesně, jak jsem očekával. Karlos opět ukázal, že v tomhle je prostě dobrej. Doufal jsem, že mu to Vašek nedá zadarmo a že předvede super zápas aspoň na dvě kola. Tímhle by to byla výhra pro oba. Škrcení bylo zvláštní a moc často se nevidí. Dát Karlosovi záda je hodně velká chyba, za kterou skoro vždycky trestá." 2) Co bude tato rychlá porážka znamenat pro Mikuláškovu další kariéru? „Myslím, že nic. Tímhle zápasem mohl jen získat. Neztratil nic."







Martin Karaivanov Trenér Jiřího Procházky 1) Jak hodnotíte průběh zápasu Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek? A co říkáte na vítězné škrcení? „Před zápasem jsem zvažoval různé scenáře, možnosti. Aktivní pohyb Mikuláška, natrefování Karlose až po scénář, kdy to Karlos vezme hned na zem. Že to bude mít tak rychlý průběh, jsem nečekal. Karlos byl hlavou i silově úplně někde jinde.“ 2) Co bude tato rychlá porážka znamenat pro Mikuláškovu další kariéru? „Tohle je spíš otázka na něj a jeho tým, popřípadě promotéry.“ SESTŘIH OKTAGON 11: Raška vs. Mikulášek. Kdo ovládl bitvu o Ostravu?

Ondřej Novotný Promotér organizace Oktagon MMA 1) Jak hodnotíte průběh zápasu Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek? A co říkáte na vítězné škrcení? „Není moc co hodnotit, protože to nebyl ani pořádně zápas. Neprošlo to žádnou katarzí, takže se ani nezměnilo chování obou. Možná bohužel, možná to tak má být. Karlos se nedokázal povznést nad věc a Václav se nedokázal chovat, jak by asi měl, když prohrál takovým způsobem. Vítězné škrcení bylo asi přesně takové, jak Karlos popisoval. Samozřejmě ho chtěl šikanovat a bít a trenér na něj křičel, ať ho uškrtí. Ale když to máš takhle zadarmo, proč si to nevzít. Vašek zamrznul a jak jsem před soubojem říkal, že roste s příležitostí, tentokrát to rozhodně neplatilo, spíš naopak.“ 2) Co bude tato rychlá porážka znamenat pro Mikuláškovu další kariéru? „Existuje na to několik pohledů. Ten výkon nebyl žádnej, nepředvedl nic, což bude nejvíc trápit jeho a jeho tým, protože určitě do přípravy investoval čas. Že není špatný v postoji, o tom se určitě ještě přesvědčíme. Co se týká toho, jakým způsobem porážku a zklamání nepřijal... Jsou to strašný emoce a tlak a myslím, že ani on sám není zpětně spokojený s tím, jak to proběhlo. Říkal jsem před zápasem, jak moc tu bublinu nafoukl a řekl bych, že si ji sám výrazně propíchnul a zklamal strašnou spoustu lidí. A v určitých vyjádřeních i mě. Protože vím, že není pravda, že mu na tom nezáleží a spoustu dalších věcí. Záleželo mu na tom strašně moc. Ale co se řeklo, už se nedá vzít zpátky, takhle si prostě se svými fanoušky nemůžete hrát. Buď vám na tom záleží, nebo je vám to jedno. A některé věci, co říkal byly... No, byly minimálně hloupý.“ Mikuláškovy útoky na Vémolu? Chápu je, dělá maximum, říká Novotný

Petr Kníže Zápasník a trenér 1) Jak hodnotíte průběh zápasu Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek? A co říkáte na vítězné škrcení? „V podstatě proběhl zápas podle očekávání. Mikulášek potvrzuje každým svým projevem, že je s prominutím imbecil. Když někdo neprojeví sebemenší snahu o obranu, můžete ho uškrtit klidně jednou rukou. Takovému typu škrcení by se měl ubránit každý, kdo má vrozenou sebeobranou reakci.“ 2) Co bude tato rychlá porážka znamenat pro Mikuláškovu další kariéru? „Mikulášek by si měl buď najít jiný způsob utvrzování o své imbecilitě, nebo začít úplně od základu znova. Přesto bych mu dával minimální šanci k úspěchu.“ Kníže ovládl souboj generací, pak chválil soupeře. Má velký potenciál, hlásí

Jaroslav Hovězák Trenér Jiřího Procházky 1) Jak hodnotíte průběh zápasu Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek? A co říkáte na vítězné škrcení? „Průběh zápasu byl pouze v Karlosově režii. Šel si cíleně za svým, tvrdě, tak jak jsme v jeho zápasech zvyklí. Za mě škrcení v pohodě.“ 2) Co bude tato rychlá porážka znamenat pro Mikuláškovu další kariéru? „Mikulášek nepředvedl vůbec nic. Nebojoval, nedal tam nic, nevyužil svoji šanci.“ Procházka a Dvořák v KARLOS SHOW: Hledat fightery na diskotéce? Možná tak v Rusku

Jakub Müller Rozhodčí a trenér MMA 1) Jak hodnotíte průběh zápasu Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek? A co říkáte na vítězné škrcení? „Přirovnal bych to k situaci, když by nějaká 350tá hráčka WTA psala Kvitové na Instagramu, že umí houby, a ta vzala raketu a dala jí dva kanáry bez ztráty fifteenu. Jen v tenise by to nikoho nezajímalo a rozhodně by nikdo nečekal, že to dopadne jinak. Co se týká vítězného škrcení, nikdy jsem ho neviděl takto dotáhnout na jakékoliv vyšší úrovni." 2) Co bude tato rychlá porážka znamenat pro Mikuláškovu další kariéru? „To je sice pravda, přesto Mikulášek tímto zápasem i tak získal. Myslím, že při vhodném výběru soupeřů bude do budoucna pro Oktagon velkou hvězdou."

Daniel Barták Trenér MMA 1) Jak hodnotíte průběh zápasu Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek? A co říkáte na vítězné škrcení? „Bylo to na jednu branku. Karlos nedal Vaškovi ani čuchnout. Škrcení? Nevím, zda by takhle ukončil borce stejných kvalit.“ 2) Co bude tato rychlá porážka znamenat pro Mikuláškovu další kariéru? „Pro Mikuláška neznamená vůbec nic. Vrátí se na úroveň, na kterou patří a bude pokračovat v kariéře. Z toho zápasu a cirkusu kolem něj vytěžil maximum. Myslím, že i když prohrál, může být spokojený.“ Terminátor a Baba Jaga se hádali online: Jsem pro tebe životní zápas, vzkázal Vémola