Tvář hezouna se před Mikulášem zkřivila do škrabošky čerta. Radoslav Kováč (41) prožívá při trenérské premiéře v Opavě očistec za 100 000 korun měsíčně.

Gól inkasovaný v 90. minutě. Porážka v klinči o Slezsko s Ostravou (1:2). Rvačky, sprosté nadávky a poslední flek v tabulce ligy, protože Příbram šokovala bodem v Olomouci (1:1). To je moc i na vyhlášeného pohodáře Radka.

Kvůli tomu se manžel divukrásné exmodelky Kláry Medkové a táta šikovných synů Radka a Davida trmácí lán světa z Prahy na česko-polské pomezí? Došla mu trpělivost a trochu mazaně si řekl o vyhazov, aby z té smlouvy podepsané do konce sezony aspoň něco bylo. „Jsem zlomený jako šíp. Musím se pobavit s vedením, zda to má smysl. Jsem čtyři sta kilometrů od rodiny, dostáváme jednu ránu za druhou a pro mě to je doslova decimující,“ prohlásil Radoslav Kováč po zdrcujícím nezdaru s Baníkem.

A Klárka doma peče vánoční cukroví…