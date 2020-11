Svého času patřil mezi obrovské naděje českého fotbalu. Ovšem proslul spíš svou nezkrotnou povahou. Egon Vůch (29) dnes hraje pouze ČFL, tedy třetí nejvyšší soutěž a tak si musí během koronavirové pauzy přivydělat jinak než kopáním do meruny.

Brigádničí v supermarketu a z doplňování zboží povýšil až na pokladního. Zdá se tedy, že jeho kariéra nyní jde lépe než ta fotbalová. Hráč, který se vyšvihl při svém působení v severočeských Teplicích až do reprezentace do 21 let, nyní zkouší, jaké to je, živit se manuální prací. V dresu Plzně a Liberce naskakoval do evropských pohárů, teď naskakuje za kasu a markuje zboží.

"Ano přátelé, takhle se fárá," napsal k momentce Egon na své sociální síti. Zřejmě si ani při svém angažmá v kazachstánských týmech Tobol Kostanaj a Šachter Karagandy nenašetřil dostatek, aby přečkal aktuální tíživou situaci. Dnes už rozdává fotbalovou radost v Domažlicích, kde hraje za místní Jiskru. V sedmi odehraných zápasech letošní sezony vstřelil tři branky a patří k nejlepším střelcům týmu.