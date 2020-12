as

Za vše vděčím rodičům a největším hrdinou je můj táta! Mick Schumacher (21) vyhlíží vstup do formule 1, kde by měl kráčet ve šlépějích legendárního otce Michaela (51).

Poslední závod ve formuli 2 v Bahrajnu mu sice nevyšel, ale i tak jásal nad titulem mistra světa. „Bylo pro mě velmi důležité, abych vstoupil do formule 1 jako šampion,“ přiznal německý mladík, který se pro příští rok upsal americké stáji Haas. „Splní se mi sen!“

Naváže ale na mýtus svého otce? Pro Micka musí být peklo, že jej neustále srovnávají se sedminásobným mistrem světa... „Ale ne, nevadí mi to. Táta je král a pro mě bude vždycky tím nejlepším,“ řekl dojatě.

Michael synka od mládí zasvěcoval do jezdeckých tajů. „Vždy stál při mně, dával mi rady, semtam mi ukazoval nějaké ty triky. Ale také mě nechal být, abych si sám prošel vlastními chybami, protože z chyb se nejvíce naučíte,“ usmál se Mick.

Jeho slavný táta je po osudném zranění hlavy při lyžování už sedm let upoutaný na lůžko. Jak na tom je? To je přísně střežené tajemství. Ani jeho synek více neodkryl, a to když dostal dotaz, jak budou trávit doma s rodinou Vánoce.