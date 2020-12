Bican, Puč a Plánička z nebe se dívají, jak ten velešikovný hoch válí. Abdallah Sima (19) asi nebude kopat ve Slavii za suché z nosu. Chystá se tam pro něj fešácký kontrakt.

Zjevení ze Senegalu Sima uchvátil svět, fandy, agenty i mzdovou účtárnu ve Vršovicích. Vylepšená gáže je na forhontě.

Sympaťák Abdallah gólově znemožnil v Evropě Nice a v tuzemské soutěži Spartu. V pěti mistrácích nasázel šest gólů. Jeho sláva se dotýká nebes nad Vršovicemi i bankovního konta. V druholigovém Táborsku měl 25 000 kaček měsíčně a po červencovém přechodu do rezervy červenonobílých 70 000 kaček. Dnes je trumfem áčka a boss lídra ligové tabuky Jaroslav Tvrdík (51) má v hlavě relaci, proti níž jsou bankovky z jižních Čech lautr almužna.

„Omlouvám se. Nezveřejňujeme platy hráčů,“ napsal klasickou obezličku Tvrdík. Aby poté byl exkluzivně pro Blesk přece jen o něco sdílnější: „Sima má smlouvu platnou od teď ještě na 3,5 roku. To, co nyní uděláme, je to, že mu upravíme smlouvu, která odpovídala hráči B týmu, na pozici, kterou v klubu reálně nyní zastává. Jeho výkonnost ,věk i pozice v týmu odpovídá například Zimovi.“ No a zadák z Hané David Zima bere podle zákulisních kuloárů od léta v Edenu 250 000 korun.