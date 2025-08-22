Sylla jako Hranáč na EURO a posila za očekáváním, ale Janotka a Sigma mají ostré lokty
PRVNÍ DOJEM MICHALA KVASNICI | Evropská kvalita nabušeného Malmö, třígólová porážka - je takřka jisté, že olomoucká Sigma si zahraje "jen" Konferenční ligu. "Hanáci se ale nemají za co stydět. Je možná zvláštní to říct, ale byl to jejich nejlepší výkon v sezoně. A pozor - v sestavě bylo hned šest odchovanců. Pro celý tým je to vynikající zkušenost," říká ve Speciálu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica přímo z Malmö.
Jak si vedl Sylla a co NEJ posila Tkáč? A proč části fanoušků jiných týmů vadí sebevědomý kouč Tomáš Janotka?
Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.