Sylla jako Hranáč na EURO a posila za očekáváním, ale Janotka a Sigma mají ostré lokty

Daniel Vašulín v souboji o míč s protihráčem z Malmö
Hráči Sigmy během utkání 4. předkola Evropské ligy proti Malmö
Olomoucký Jan Navrátil v utkání 4. předkola Evropské ligy proti Malmö
Hráči Sigmy během utkání 4. předkola Evropské ligy proti Malmö
Olomoucký Štěpán Langer v utkání 4. předkola Evropské ligy proti Malmö
Hráči Sigmy během utkání 4. předkola Evropské ligy proti Malmö
Olomoucký Abdoulaye Sylla v utkání 4. předkola Evropské ligy proti Malmö
PRVNÍ DOJEM MICHALA KVASNICI | Evropská kvalita nabušeného Malmö, třígólová porážka - je takřka jisté, že olomoucká Sigma si zahraje "jen" Konferenční ligu. "Hanáci se ale nemají za co stydět. Je možná zvláštní to říct, ale byl to jejich nejlepší výkon v sezoně. A pozor - v sestavě bylo hned šest odchovanců. Pro celý tým je to vynikající zkušenost," říká ve Speciálu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica přímo z Malmö.

Jak si vedl Sylla a co NEJ posila Tkáč? A proč části fanoušků jiných týmů vadí sebevědomý kouč Tomáš Janotka?

