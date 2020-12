Skandál v LM, kdo je rumunský sudí? Mandjeck o Česku: Rasismus je běžný

Radost fotbalistů tureckého Basaksehiru po brance do sítě Manchesteru United • Reuters

Zklamaní fotbalisté Manchesteru United poté, co obdrželi branku proti tureckému Basaksehiru • Reuters

Místo výsledku a krásných gólů je na světě obří skandál. Úterní duel Ligy mistrů mezi PSG a Basaksehirem se v Paříži nedohrál, hráči hostů kvůli údajnému rasistickému výroku čtvrtého sudího odešli ze hřiště. A podpořily je i hvězdy soupeře s Neymarem v čele. Na sociálních sítích reagoval na dění také bývalý hráč Sparty Georges Mandjeck, podle kterého v české lize dochází k rasismu pravidelně a UEFA by se na to měla zaměřit.

Co zapříčinilo situaci, kterou historie Ligy mistrů nepamatuje? Rumunský sudí Sebastian Coltescu (pro duel v roli čtvrtého rozhodčího) měl označit asistenta hostujícího kouče Pierra Weba slovem „negro“. To celou lavičku Basaksehiru namíchlo a turecký mistr odmítl v utkání pokračovat. Nakonec se bude hrát dnes večer, ovšem s kompletně jinou sestavou rozhodčích.

Ono problematické slůvko se snažil na Twitteru rozklíčovat rumunský novinář Emanuel Rosu. Výslovnost „negro“ a „negru“ je prý velmi podobná, přičemž druhý výraz v rumunštině znamená „černoch“. Právě ten podle něj Coltescu na adresu Weba ve vypjaté chvílí nejspíš řekl.

PSG Vs İstanbul Başakşehir | Racism Incident!pic.twitter.com/f5wxoSOEAS — AUGUSTUS🔴l (@DerAugustus) December 8, 2020

A Rosu odkryl i další detaily kariéry čtvrtého sudího, který se v úterý večer nechtěně stal hlavní postavou programu Ligy mistrů. „Coltescu je emocionálně křehký člověk, před dvanácti lety se pokusil o sebevraždu. V Rumunsku se to tehdy hodně řešilo. Zároveň je trochu kontroverzní, v naší lize udělal hloupá rozhodnutí,“ napsal novinář. Třiačtyřicetiletý rozhodčí navíc měl být čerstvě odebrán z listiny UEFA, v Paříži pravděpodobně šlo o jeho poslední evropskou účast.

Mimochodem - v srpnu 2018 Coltescu jako hlavní řídil zápas Sparty se Suboticou v předkole Evropské ligy. Letenští tehdy vyhráli 2:1, což na postup do další fáze nestačilo. Vše pak vyrcholilo vběhnutím části fanoušků na hřiště.

Hvězdy PSG hromadně vyjádřily podporu tureckému soupeři, s nedohráním zápasu za účasti rumunských sudích souhlasily. „Řekni NE rasismu. Pierre Webo, jsme s tebou,“ napsal na sociálních sítích Kylian Mbappé. Jeho útočný parťák Neymar přidal svou fotografii se zaťatou pěstí s všeříkajícím popiskem „Black Lives Matter“.

Aféra přiměla k reakci také Georgese Mandjecka, bývalého hráče Sparty, který aktuálně působí v belgickém Waaslandu-Beveren. Dvaatřicetiletý Kamerunec na Twitteru psal o poměrech v tuzemsku. „UEFA by měla začít vyšetřovat v české lize, kde jsme z tribun pravidelně slýchali opičí skřeky,“ naťukal Mandjeck.

Na nesouhlasné reakce fanoušků pak ještě reagoval příspěvkem v češtině. „V každém případě je belgická liga tisíckrát lepší než ta vaše a já se cítím dobře,“ vzkázal se smíchem. O chvíli později připomněl porážku Slavie v Beer Ševě (1:3) a dodal, že lepší je dokonce i izraelská liga.

V každém případě je belgický šampionát tisíckrát lepší než ten váš a já se cítím dobře😂 @ProLeagueBE — Georges Mandjeck (@GeorgesMandjeck) December 8, 2020

Přerušený duel PSG proti Basaksehiru se dohraje dnes (18.55), utkání by měli pískat rozhodčí z Polska a Nizozemska. Na situaci ve skupině se už nic zásadního změní, Pařížané mají jistý postup, Turci skončí čtvrtí. Ovšem vítězství PSG by znamenalo, že Neymar a spol. do jarních bojů půjdou z prvního místa.