V prosinci to bude sedm let od šílené lyžařské nehody legendy formule 1 Michaela Schumachera (51) v Savojských alpách. Jak na tom sedminásobný mistr světa zdravotně je, rodina léta úzkostlivě tají, teď ale něco málo naznačil Němcův dlouholetý přítel a bývalý šéf stáje Ferrari Jean Todt.

Právě nynější prezident FIA (Mezinárodní automobilová federace) patří mezi pár vyvolených, kteří slavného pilota pravidelně navštěvují osobně. A nejinak tomu bylo i v listopadu.

Neunikl proto otázce žurnalistů, zda je Schumi vůbec schopen sledovat kariéru jeho syna Micka, jenž co nevidět skočí do seriálu F1? „Jistěže to vnímá. Je to pro Micka velká výzva a všichni věříme, že od příští sezony bude jméno Schumacher opět součástí nejprestižnějších závodů světa,“ konstatoval charismatický Francouz.