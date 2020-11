Útok na TOP 10! Naděje Davidová jde prorazit s novinkou ve střelbě

Jean Paul Belmondo proslul ve filmu U konce s dechem. Ona může oslnit na jeden nádech. Jen klid, soustředění a střelba v rytmu… To je recept, který má v této sezoně vytáhnout Markétu Davidovou k absolutní špici biatlonového SP. „Asi to na ní bude stát,“ ví asistent trenéra Jiří Holubec. Přes léto byla zdravá, běžecky patří ke špici, a co rok, to posun. Přišel čas opevnit své jméno v top 10 světa.

Otevřít si na oficiálních stránkách Mezinárodní biatlonové unie (IBU) článek s ústředními favoritkami nadcházejícího Světového poháru, její jméno byste nenašli. Zatím… Je talentovaná, rok od roku letí pořadím výš a sedmkrát se už objevila na stupních vítězů, přesto Markétě Davidové k absolutní špici vždy ještě něco chybělo.

Možná k tomu dojde právě v této sezoně.

„Makula mezi špičku určitě patří a může opakovaně jezdit do desítky. Pokud do závodů půjde s čistou hlavou a nebude se bát o výsledek, může mnohé překvapit,“ má jasno trenér Ondřej Rybář a asistent Egila Gjellanda Jiří Holubec se připojil: „Bude to na ní asi stát. Na přípravných závodech ve Švédsku ukázala, že je běžecky z našich holek nejlepší. Jezdila tam s lehkostí a časy byly pěkné. Při střelbě ve větru ještě trochu laboruje, ale když neomarodí, šance na dobré výsledky má.“

Před třemi lety byla ještě mimo první devadesátku, pak vylétla na 21. příčku a v minulém ročníku byla už čtrnáctá. Jenže ji stále limitovala střelba. V sezoně 2018/19 měla úspěšnost 79 % a rychlost 40 sekund a vloni zase jen 80 % a 37,3 vteřiny. Ke zlepšení má pomoci novinka, na níž přes léto dřela.

„Vleže zapracovala na rychlosti a snaží se střílet na jeden nádech. Trochu s tím ještě bojuje, dá třeba tři rány na jeden, pak se lekne a dvakrát se nadechne. Jenže s tím jí začíná pochodovat flinta, přijdou zbytečné výškové chyby a ztrácí další vteřiny. Nicméně v ležce to už do sebe zažila, a když je klidné počasí, zlepšila to i při stojce, aniž by to bylo na úkor přesnosti,“ vypráví Holubec.

Posun předvedla Davidová nejen na exhibici ve Wiesbadenu, kde dojela druhá, ale například i v přípravných závodech v Idre, kdy jí při sprintu patřilo třetí místo. Přišel pro ni nejen čas se usadit v top 10, ale novou výzvou může být i zavedení tmavě modrého dresu pro nejlepšího závodníka do 25 let. Davidové bude v lednu teprve čtyřiadvacet.

„Je to stále mladá holka, ale už má velké zkušenosti. Byla na olympiádě, zažila několik Světových pohárů a ví, co potřebuje, aby se zlepšovala. Rozhodně to spěje k nadějným výsledkům,“ přemítá Holubec. „Klíčová je u ní střelba. Makula má na to, že i když něco drobného pokazí, může být stále reálně v každém závodě v top 15. Teď to chce hlavně neomarodit, dobře se rozjet a získat sebedůvěru,“ dodává. K tomu by úspěšná palba na jeden nádech měla výrazně pomoct.

Další ženy v týmu

Lucie Charvátová (27 let): Konečně ona

Minulá sezona: 27. místo (246 b.)

Střelba: 67,5 % (277/410)

Běh: + 1,4 % proti průměru

Překvapení minulé sezony. Senzačním bronzem ve sprintu na MS jako by ukončila ošklivé období slz, selhání a ztracených olympiád a dostala novou sílu. „Teď jsem to zase konečně já," řekla. Udělá další krok vpřed a stane se českou ženskou dvojkou?

Eva Puskarčíková (29 let): Rozvedla se

Minulá sezona: 35. místo (208 b.)

Střelba: 82,2 % (287/349)

Běh: + 0,1 % proti průměru

Z jejího jména po necelých dvou letech zmizelo příjmení Kristejn. Na pohlednou biatlonistku to práskl nejprve informační systém IBU a následně se ktomu přiznala sama: „Je to pravda, ale komentovat to nebudu," řekla Blesku o svém rozvodu s bývalým reprezentantem Lukášem Kristejnem.

Jessica Jislová (26 let): Porazila koronavirus

Minulá sezona: 65. místo (48 b.)

Střelba: 82,6 % (209/253)

Běh: - 0,2 % proti průměru

Zažila druhou nejlepší sezonu v životě. Jenže během přípravy prodělala (stejně jako Tereza Vinklárková) koronavirus. „Naštěstí měly lehký průběh, jen něco jako chřipku. Jess měla lehce zvýšené teploty, ale moc to nepoznala," informoval asistent trenéra Jiří Holubec.

Tereza Voborníková (20 let) a Eliška Teplá (21 let)

Věkem ještě juniorky. Voborníková absolvovala vloni v SP tři závody, na Teplou, která si zajistila nominaci do Kontiolahti na základě výsledků z B-týmu, by čekal úplný debut mezi elitou.