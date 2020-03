Skvělá Davidová! V Kontiolahti se blýskla 5. místem ve sprintu, slaví Hermannová | iSport.cz

Finále seriálu SP v Oslu se příští týden neuskuteční a biatlonistky v Kontiolahti bojují o křišťálový glóbus. Po 19. místě ve sprintu dál vede Italka Dorothea Wiererová, ale její náskok před v pátek třetí Norkou Tiril Eckhoffovou se ztenčil.

V sobotu by měly ve Finsku následovat stíhací závody a v neděli na závěr sezony smíšené štafety, ale není jasné, zda nebudou zrušeny.

Davidová střílela přesně vleže a na jedno trestné kolo musela po stojce. „Se střelbou jsem spokojená, za jedna v těchto podmínkách je dobrý. Na trati jsem do toho dala všechno, ale tak nějak to nešlo, foukalo ze všech stran. Zpomaluje to, člověk se klátí a bylo těžké to vyrovnávat,“ řekla Davidová v České televizi.

Biatlonistky se ve Finsku vyrovnávají se složitou situací. „Je to docela mazec,“ řekla Davidová. Sleduje zprávy z domova i dohady, zda se závody pojedou. „Ale musíme to zasunout co nejdál do hlavy, i když se to tady řeší,“ dodala.

Bronzová medailistka ve sprintu z mistrovství světa Lucie Charvátová byla po třech chybách na střelnici třiadvacátá. Jessice Jislové na 41. místě unikl bod do SP a nedařilo se až 58. Evě Kristejn Puskarčíkové.

Hermannová se díky triumfu v Kontiolahti dostala v hodnocení sprintu o devět bodů před Wiererovou a získala malý glóbus za disciplínu. Davidová skočila osmá a Charvátová třináctá.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):

Ženy - sprint (7,5 km):

1. Herrmannová 20:00,5 (1), 2. Preussová (obě Něm.) -20,1 (1), 3. Eckhoffová (Nor.) -32,3 (2), 4. Vittozziová (It.) -37,1 (1), 6. Davidová (ČR) -42,5 (1), 6. Hojniszová-Staregová (Pol.) -47,3 (0,), 7. Kuklinová (Rus.) -47,9 (0), 8. Chevalierová (Fr.) -51,5 (1), 9. Tandrevoldová (Nor.) -52,6 (1), 10. S. Gasparinová (Švýc.) -55,2 (2), ...23. Charvátová -1:24,7 (3), 41. Jislová -1:51,3 (2), 58. Kristejn Puskarčíková (všechny ČR) -2:24,3 (3).

Průběžné pořadí SP (po 20 z 21 závodů): 1. Wiererová (It.) 781 b., 2. Eckhoffová 755, 3. Herrmannová 720, 4. H. Öbergová (Švéd.) 718, 5. Röiselandová (Nor.) 597, 6. Preussová 541, ...14. Davidová 444, 29. Charvátová 233, 34. Kristejn Puskarčíková 208, 67. Jislová 40.

Konečné pořadí ve sprintu (po 8 závodech): 1. Herrmannová 314, 2. Wiererová 305, 3. Eckhoffová 283, 4. Röiselandová 248, 5. H. Öbergová 245, 6. Preussová 215, ...8. Davidová 212, 13. Charvátová 163, 39. Kristejn Puskarčíková 72, 58. Jislová 30.