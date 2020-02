Ať si Plíšková zajde do galerie. Nebo zkusí debl. V čem je Djokovič unikátní? | iSport.cz

Máme za sebou Australian Open, které mělo zase skvělou atmosféru. Ve světle ničivých požárů mi to trochu připadalo jako turnaj na Titaniku. Loď se potápí a na palubě hraje kapela. I kdyby bylo Melbourne hermeticky uzavřené, tam by se tenis stejně hrál a měl by nádhernou kulisu. Protože tam to mají prostě lidi rádi. Jak místní, tak turisti, co přijedou. Lehko určitě Australanům nebylo, ale stejně udělali skvělý turnaj.