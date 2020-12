„Vašku, ty jsi klasa chlap!“ zpívají Kabáti. Teď aby se tu skladbu naučili i hokejisté Bostonu a místo Václava do ní dosadili Davida. Kvůli štědrému spoluhráči Pastrňákovi!

Nejlepší střelec základní části minulé sezony NHL a čerstvý Sportovec roku David Pastrňák (24) totiž udělal něco, co všem vyrazilo dech. Osudem zkoušeného Pastrňáka v dětství vychovávala jenom maminka Marcela, a tak ví, jaké to je, když je na to rodič sám.

Rozhodl se tak na Vánoce podpořit zdravotní sestřičku, která se sama stará o čtyřletého synka. Reprezentační snajpr jí během služby poslal před pohotovost v Bostonu, kde slouží v první linii, luxusní SUV značky Honda! To, jež získal za nejlepší výkon v lednovém All Star Game.

„Slyšel jsem o skvělé práci, kterou odvádíte. Vím, že jste svobodná matka a jak to máte těžké. Máte můj respekt,“ řekl nejdřív útočník dámě skrze videohovor. A když jí pak maskot Bostonu předal klíčky od vozu, v němž ležel i Pastrňákův dres, brusle a výstroj pro jejího synka, nemohla uvěřit vlastním očím. „Jsem v šoku. Je to úžasné, moc mi to pomůže. Jsem moc vděčná,“ zářila paní Hagstromová.