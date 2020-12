Dlouhých patnáct let trvalo, než anketu Sportovec roku vyhrál znovu hokejista. Od včerejška se tímto titulem honosí David Pastrňák (24). Ten ale nebyl sám, kdo zazářil během netradiční koronavirové korunovace bez obecenstva i partnerek a partnerů úspěšných sportovců roku 2020.

Kromě dalších oceněných jednotlivců i kolektivů se dostalo totiž i na fotbalistu Antonína Panenku (72), jenž se stal legendou za letošní rok. A co by to bylo za vyhlášení, aby na něm nechyběly i další hvězdy!?

Ty se však znovu parádně ohákly a předvedly, co se naučily během show StarDance, ve které v různých ročnících účinkovaly. Taneční kroky tak znovu předváděli třeba hokejový šampion Martin Procházka (s Terezou Bufkovou), někdejší atletická star Šárka Kašpárková (s Janem Tománkem) a moderní pětibojař David Svoboda (s Veronikou Lálovou). Společně ukázali, že píle a snaha nezůstane bez výsledku ani po uplynulém čase v úplně jiném odvětví, než kterému se původně věnovali. „Jen to chce asi víc trénovat,“ hodnotil vlastní vystoupení po pauze Svoboda.

A Pastrňák? „Miluju tanec, ale neumím to a na StarDance to zatím není,“ smál se při hodnocení svých dovedností. „Určitě se to chci ale naučit a třeba jednou půjdu rozkejvat ty svoje bočky,“ dodal s výhledem do budoucna Sportovec roku 2020.