Teplice vládnou plážovému fotbalu! Zastavily sérii Slavie, triumfy i pro Bohemians
Slavia a útok na zlatý hattrick. Český plážový fotbal dlouho neměl tak velkého favorita na titul jako letos právě hráče v „sešívaném“. Jenže cesta za pohárem nevyšla, v napínavém finále padli s houževnatými Teplicemi. Ambiciózní severočeský celek získal svůj druhý titul v historii, na trůn se vrátil po dlouhých osmi letech. „Doteď jsem to nevstřebal. Je to určitě velké překvapení tohohle roku,“ hodnotil Jiří Formánek, jedna z hlavních teplických opor. Mezi ženami slavily hráčky Bohemians.
Od roku 2017, kdy Teplice poprvé ovládly českou ligu, se titul pravidelně střídal mezi Bohemians a Slavií. Až loni dokázali „sešívaní“ poprvé vyhrát podruhé v řadě. A letos cílili na zlatý hattrick, do Final Four vstupovali jako velký favorit. „Oproti předchozím rokům se nám nebývale povedla základní část, kde jsme hráli skvělej plážák. Spousta dobrých výkonů, skvělé výsledky,“ zmínil slávistický kapitán Filip Jeřábek.
Základní část je jedna věc, výkony a výsledky v beach socceru nicméně musíte potvrdit ve Final Four. Dva zápasy v jeden den, formu musíte správně načasovat. A to se Slavii příliš nepovedlo. V semifinále sice dokázala porazit Duklu 4:1, ve finále ji ovšem zastavily Teplice.
„Asi to ani neumím popsat, jak strašně moc jsme zklamaní. Bohužel to nebyl náš den, ve finále jsme prohráli, strašně to bolí, strašně to mrzí. Bohužel to tak je a musíme tu porážku přijmout,“ hodnotil smutně Jeřábek. „Sezonu nemůžu hodnotit pozitivně, když jsme nevyhráli titul, po kterém jsme tak toužili. Hodnotím ji negativně, jako obrovské zklamání, ze kterého se musíme poučit. Nekončíme a příští rok jedeme dál.“
Teplice se mohly opřít o výborně chytajícího Václava Šlégra, který si do Final Four přenesl formu z předchozích reprezentačních turnajů. Fantastickým úlovkem před finálovým dnem se stal teprve 18letý Matěj Šilhavý, vnuk bývalého reprezentačního trenéra, který v základní části nastupoval za juniorskou reprezentaci. V semifinále pomohl Teplicím dvěma góly, ve finále se prosadil jednou.
Největším hrdinou finále se ovšem stal ještě někdo jiný. Jan Ruda se při výhře 5:4 blýskl hattrickem, vítězný gól navíc zařídil efektními nůžkami. „Uragán! Co tam předvedl… On je strašnej rváč, má pak sice blbé grimasy, protihráčům to připadá blbý. Ale on do toho dává emoce, do všeho jde po hlavě, nasází tam tři góly a rozhodne zápas,“ nechápal spoluhráč Formánek.
Celkově šlo o velké překvapení. Zatímco v minulých letech bývalo hned několik adeptů na mistrovský titul, letos měla Fortuna Beach Soccer League jednoho favorita. „Bylo to určitě velké překvapení, protože Slavia měla ve svém kádru hlavní čtyřku z reprezentace,“ připomněl Formánek. „Sešívaní“ mají v týmu dva nejlepší české plážové fotbalisty posledních let Lukáše Trampotu a Jakuba Pekárka, k nim se přidává ještě střelec Daniel Valeš a před touto sezonou z Bohemians přestoupil ještě zkušený Andy Körtvelyesi.
A teď na MS klubů!
„Bojovali jsme víc, měli jsme víc ze hry, i když to nebylo úplně plážákový. Stálo při nás i štěstí, brankář Venca Šlégr nás v tom zápase podržel neuvěřitelným způsobem. Došli jsme si za tím srdcem a celou tou pílí za sezonu, kterou jsme odehráli a dostali jsme se až do Final Four,“ dodal Formánek směrem k finálovému zápasu.
Teplice cílily také na „plážákový“ double. Triumf v Českém poháru se jim ale nepodařilo získat, v semifinále padly s Bohemians. Právě „klokani“ dokázali druhý velký pohár uzmout a obhájili trofej z loňského roku. V jejich kádru pro Český pohár nastupoval už zmíněný Šilhavý, který se tak stal jediným hráčem, který letos oslavil double.
Teplice nicméně ještě pro tento rok nekončí. V září se představí v italské Catanii na World Winners Cupu, což se dá vyložit jako mistrovství světa klubů. „Ambice a očekávání jsou vždycky ty nejvyšší, vždycky chceme vyhrávat. Samozřejmě tam je trošku jiná úroveň, ale myslím si, že určitě můžeme překvapit,“ uvedl Formánek.
Díky českému titulu se Severočeši automaticky kvalifikovali také na Euro Winners Cup, tedy jakousi obdobu Ligy mistrů v plážovém fotbale. Ta se tradičně hraje v červnu v portugalském Nazaré.
Plážový fotbal zná už také mistra v ženské nejvyšší soutěži, která se letos poprvé v historii odehrála se šesti týmy. Ve finále se potkaly Bohemians se Slavií. A rozhodovaly až penalty, ve kterých byly úspěšnější zelenobílé hráčky, které tak, na rozdíl od slávistů, obhájily titul. „Bylo to napínavé až do konce, na penalty. Finále se vším všudy,“ zmínila Anna Dlasková, bývalá reprezentantka a hráčka Sparty v klasickém fotbale.
Výsledky Final Four:
Muži:
Semifinále:
BS Slavia Praha - BS Dukla Praha 4:1
BS Villagers Uherské Hradiště - SK Bosnia Online EU Teplice 4:5
O 3. místo:
BS Villagers Uherské Hradiště - BS Dukla Praha 8:6
Finále:
BS Slavia Praha - SK Bosnia Online EU Teplice 4:5
Konečné pořadí Fortuna Beach Soccer League 2025:
1. SK Bosnia Online EU Teplice
2. BS Slavia Praha
3. BS Villagers Uherské Hradiště
4. BS Dukla Praha
Nejlepší hráč: Lukáš Trampota (BS Slavia Praha)
Nejlepší brankář: Václav Šlégr (SK Bosnia Online EU Teplice)
Nejlepší střelci: Roman Letko (BS Dukla Praha) a Jan Ruda (SK Bosnia Online EU Teplice) – 17 gólů
Ženy:
Semifinále:
BS Bohemians Praha 1905 - FK Zlíchov 1914 7:3
BS Slavia Praha - FC Hradec Králové 3:2
O 3. místo:
FK Zlíchov 1914 - FC Hradec Králové 3:4
Finále:
BS Bohemians Praha 1905 - BS Slavia Praha 4:4, na penalty 3:2
Konečné pořadí ženské Beach Soccer Ligy 2025:
1. BS Bohemians Praha 1905
2. BS Slavia Praha
3. FC Hradec Králové
4. FK Zlíchov 1914
Nejlepší hráčka: Tereza Portychová (FC Hradec Králové)
Nejlepší brankářka: Nikola Kvízová (FC Hradec Králové)
Nejlepší střelkyně: Tereza Kožárová (BS Slavia Praha) – 22 gólů