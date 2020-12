Život mu visel na vlásku. Nizozemský cyklista Fabio Jakobsen (24), jenž se v srpnu ocitl kvůli Dylanu Groenewegenovi (27) na pokraji smrti, přiznal, jak trpěl ve špitále.

Všechno se to stalo v závodu Kolem Polska. Fabio se řítil rychlostí kolem 80 km/h do cíle, když ho krajan natlačil ke hrazení a dal mu loket. Jakobsen se roztříštil o kovovou konstrukci, a nebýt nárazu do fotografa a pomoci záchranářů, zemřel by. Utrpěl mnohačetné fraktury obličeje, a nejen to… „Pohmoždění mozku, praskliny v lebce, zničená horní i dolní čelist, dočasně ochrnuté hlasivky, zbyl mi jeden zub…“ začal vyprávění pro nizozemský deník AD.

Po pětihodinové operaci byl Jakobsen dva dny v kómatu. Havárii si nepamatuje, zato chvíle na JIP ho děsí dodnes. „Měl jsem problémy s dýcháním, ochably mi nohy, pak to začalo v rukou, ramenech. Vždy, když se to stalo, pomyslel jsem si: Umírám. Nikdy jsem takhle netrpěl. Dvakrát tam přišel kněz, aby se za mě modlil,“ pravil cyklista.

Holanďana čekají ještě další operace obličeje, ovšem už se posadil na kolo a myslí na návrat. Zato na setkání s Groenewegenem, jenž vyfasoval zákaz závodění na 9 měsíců, se necítí. „Psal mi, jestli bychom se mohli potkat. Já na to ale nejsem připraven. Nejdřív bych sám rád věděl víc o tom, jak to s mojí léčbou vypadá. Čím lépe se budu cítit, tím to bude i pro něho lepší,“ řekl Jakobsen. Pořád nemůže pochopit, proč jej tak »zrakvil«.

„Byli jsme dva nejrychlejší spurteři v Nizozemsku, mohli jsme spolu na Giro. To chtěl vyhrát za každou cenu? Jsme lidé, ne zvířata. Sport není válka,“ dodal.