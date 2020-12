V takové pozici se nerad ocitne jakýkoliv sportovec. Slovenský fotbalový reprezentant Martin Škrťel (36) si musí dát vynucenou pauzu poté, co mu praskla achillovka.

Běžela 49. minuta utkání turecké ligy mezi Basaksehirem a Kasimpasou, hosté se vydali k ohrožení branky a zkušený stoper jim chtěl plány překazit. Najednou se ale skácel k zemi a zatímco hra pokračovala, on trpěl v nesnesitelných bolestech.

Kdo si někde přetrhl Achillovu šlachu, ví, jak moc bolestivé a hlavně vážné to je. „Není to dobré, ihned byl převezen do nemocnice, kde se ukáže,“ vyprávěl po utkání asistent trenéra Basaksehiru Irfan Sariloglu. Informace o vážném poranění byly později potvrzeny a Škrťela tak čeká dlouhá pauza.

Při podobných zraněních se doba rekonvalescence počítá na dlouhé měsíce a ve 36 letech to je pro slovenského stopera ohromný problém. Otázka, zda vůbec dokáže najít sílu na plnohodnotný návrat, se minimálně nabízí.