Žižkov napravil prohru s Dynamem. V derby si poradil s posíleným béčkem Slavie
Fotbalisté Žižkova v sedmém kole druhé ligy udolali doma rezervu Slavie 1:0 a ve vyrovnané tabulce se posunuli na čtvrté místo. Pražské derby rozhodl pod televizní věží v 72. minutě střídající bývalý český reprezentant Zdeněk Ondrášek. „Béčko“ červenobílých podruhé za sebou prohrálo a je deváté.
Před necelými dvěma tisícovkami diváků se dlouho hrálo bez branek. Až za polovinou druhé půle dostal ve vápně přihrávku šestatřicetiletý Ondrášek a zhruba dvě minuty po příchodu na trávník přízemní křížnou střelou k tyči zaznamenal svou první branku v dresu Žižkova.
Hosté, za které nastoupili i Jakub Markovič, Tomáš Necid nebo Simon Deli, měli po změně stran řadu šancí. Několikrát byl blízko ke gólu především další z bývalých reprezentantů Necid, proti bývalému klubu, za který hrál v minulé sezoně, se ale neprosadil. V nastavení trefil hlavou tyč a dorážející Uduebo zahrál předtím, než dostal balon do sítě, rukou. Brankovou konstrukci ještě za stavu 0:0 napálil i střídající Vorlický, dnešní posila rezervy z prvoligového A-mužstva Slavie.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|2
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|3
Táborsko
|7
|5
|0
|2
|13:8
|15
|4
Žižkov
|7
|4
|1
|2
|10:7
|13
|5
Ústí
|7
|4
|0
|3
|14:10
|12
|6
Baník B
|6
|3
|2
|1
|13:8
|11
|7
Jihlava
|7
|3
|2
|2
|10:6
|11
|8
Artis
|6
|3
|1
|2
|8:12
|10
|9
Slavia B
|7
|3
|0
|4
|12:9
|9
|10
Příbram
|7
|3
|0
|4
|9:14
|9
|11
Sparta B
|7
|3
|0
|4
|5:10
|9
|12
Č. Budějovice
|7
|2
|2
|3
|6:14
|8
|13
Prostějov
|7
|2
|1
|4
|7:10
|7
|14
Chrudim
|6
|1
|2
|3
|9:12
|5
|15
Vlašim
|7
|1
|1
|5
|9:13
|4
|16
Kroměříž
|6
|0
|0
|6
|5:15
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup