Žižkov napravil prohru s Dynamem. V derby si poradil s posíleným béčkem Slavie

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z branky do sítě soupeře
Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z branky do sítě soupeřeZdroj: Web FK Viktoria Žižkov
ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
Fotbalisté Žižkova v sedmém kole druhé ligy udolali doma rezervu Slavie 1:0 a ve vyrovnané tabulce se posunuli na čtvrté místo. Pražské derby rozhodl pod televizní věží v 72. minutě střídající bývalý český reprezentant Zdeněk Ondrášek. „Béčko“ červenobílých podruhé za sebou prohrálo a je deváté.

Před necelými dvěma tisícovkami diváků se dlouho hrálo bez branek. Až za polovinou druhé půle dostal ve vápně přihrávku šestatřicetiletý Ondrášek a zhruba dvě minuty po příchodu na trávník přízemní křížnou střelou k tyči zaznamenal svou první branku v dresu Žižkova.

Hosté, za které nastoupili i Jakub Markovič, Tomáš Necid nebo Simon Deli, měli po změně stran řadu šancí. Několikrát byl blízko ke gólu především další z bývalých reprezentantů Necid, proti bývalému klubu, za který hrál v minulé sezoně, se ale neprosadil. V nastavení trefil hlavou tyč a dorážející Uduebo zahrál předtím, než dostal balon do sítě, rukou. Brankovou konstrukci ještě za stavu 0:0 napálil i střídající Vorlický, dnešní posila rezervy z prvoligového A-mužstva Slavie.

#TýmZVRPSkóreB
1Brno751118:716
2Opava743012:515
3Táborsko750213:815
4Žižkov741210:713
5Ústí740314:1012
6Baník B632113:811
7Jihlava732210:611
8Artis63128:1210
9Slavia B730412:99
10Příbram73049:149
11Sparta B73045:109
12Č. Budějovice72236:148
13Prostějov72147:107
14Chrudim61239:125
15Vlašim71159:134
16Kroměříž60065:150
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

