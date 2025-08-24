Vítíkova Ester hledala přenos, letí do Boloni. Trenér ve mně probral rychlost, říká
Překážkářka Ester Bendová na mistrovství republiky v Jablonci zakončila svou průlomovou sezonu sobotním stříbrem v závodě na 100 metrů překážek a začala shánět způsob, jak se podívat na večerní zápas AS Řím s Boloňou. Jejího přítele Martina Vitíka v něm čekala velká premiéra v Serii A. „Musíme to pohledat. Příští zápas budu v Boloni, v neděli letím,“ usmívala se.
Velké cíle mají oba. Martin Vitík, nedávný kapitán Sparty, rozjíždí kariéru v italské lize. Ester Bendová má za sebou skvělý rok, v němž se výrazně posunula hned ve dvou disciplínách a může snít o tom, že se za tři roky ukáže na olympiádě v Los Angeles.
Na červencovém mistrovství Evropy do 22 let v Bergenu se dostala do semifinále v závodě na 400 metrů překážek. Ještě do konce léta to ale rozbalila na kratší trati. V Banské Bystrici vypálila na 100 metrů překážek čas 12,92 sekundy, který ji vystřelil na druhé místo českých historických tabulek hned za národní rekordmanku Lucii Škrobákovou.
„Když jsem běžela do proťáku 13,15, tak jsem věřila, že je to možné. Devadesát dva už je hlouběji pod hranicí třinácti sekund. Jsem strašně ráda, hrozně si toho vážím, nečekala jsem, že takhle rychlé překážky někdy poběžím,“ usmívala se Bendová. „Osobní rekord je neskutečný. Člověk pak chce víc a víc.“
Na šampionátu v Jablonci se svému nejlepšímu času v rozběhu přiblížila na čtyři setiny, ale s nedovolenou podporou větru. Ve finále na čerstvě mokré dráze po průtrži mračen běžela o kousek pomaleji a časem 13,03 zůstala za zkušenou Helenou Jiranovou, která vyhrála v čase 12,96.
„Kdybych byla v osobáku, tak bych byla spokojená. Určitě jsem tady chtěla vyhrát, tím se netajím. Mrzí mě to, ale Helča byla ve finále lepší,“ hodnotila Bendová.
Na krátkých překážkách mám rezervu
Jednadvacetiletá závodnice před rokem začala trénovat s Jakubem Uhrem a letos si zlepšila osobní rekordy na krátkých i dlouhých překážkách. Výraznější posun zaznamenala na stovce překážek, kde si maximum posunula téměř o půl sekundy.
„Změnili jsme trošku styl trénování. Paradoxně trénuju asi i míň, ale myslím, že mi to sedí, jsem odpočatější. Trenér ve mně nějak probral rychlost, kterou jsem nevěděla, že mám,“ usmívá se Bendová. „Rezervy mám i na čtvrtce, nepředvedla jsem tam, co ve mně je. Určitě ji příští rok chci běhat. Na krátkých překážkách mám rezervu taky, protože jsem se na ně nepřipravovala a běžím takovýhle čas. Mám ji ráda. Chci to ještě kombinovat, ale vím, že mi to klepe na dveře, že si budu muset vybrat.“
Hned po sobotním závodě v Jablonci, ale moc neřešila. Úkol zněl najít přenos ze zápasu Boloně na hřišti AS Řím, do kterého její milý nastoupil do druhého poločasu a musel strpět porážku 0:1. Táhnoucí se přestupovou ságu s ním prožívala naplno.
„My jsme očekávali, že to nastane. Přál si to. Není to daleko, už jsem tam byla dvakrát, v neděli zrovna odlítám. Jsem za něj moc ráda, přeju mu to,“ usmívá se Bendová. „V zimní sezoně to bude složitější. V letní přípravě budu na soustředění, ale pak tam budu moct být. Myslím si, že to zatím zvládáme úplně v pohodě, je to zas taková příjemná změna.“
Chce nominaci na olympiádu
Sám Vitík nedávno v rozhovoru pro iSport ocenil podporu, které se mu od rodiny i přítelkyně dostalo v minulé sezoně, v níž se jeho klubu nedařilo a zároveň se jednalo o přestupu do zahraničí.
„Má rodina a přítelkyně jsou se Spartou spojení, chodili na každý zápas a jsou to sparťani. Jsou za mě rádi. V některých chvílích to pro ně v uplynulé sezoně bylo ještě těžší než pro mě. Tlak byl i na ně obrovský. Teď si od toho trošku odpočinou, já budu v zahraničí a v Česku ne tolik na očích,“ pochvaloval si Vitík.
Teď začíná svou éru v Boloni a velké cíle má i Bendová. Má před sebou tři roky, během nichž se chce posunout na takovou úroveň, aby získala nominaci na olympijské hry v Los Angeles.
„Určitě bych chtěla si zapsat čárku, že jsem na olympiádě byla. Každopádně věřím, že když budu zdravá, tak to bude snad v mých silách. Ještě si musím vybrat tu disciplínu,“ směje se Bendová. „Ve sportu máme oba velké sny. Snažíme se v tom co nejvíc podporovat. Prožíváme to spolu, přejeme si to. V tomhle věku je prostor na to se rozvíjet. Pak spolu budeme třeba celý život, ale teď si necháváme prostor i na sebe.“
Bendová zároveň podporuje i svou sestru Nikolu. Jedna z nejlepších sprinterek vloni přišla o olympiádu v Paříži kvůli zranění a pomalu se vrací do špičky.
„Určitě furt neukázala, co v ní je. Věřím, že se jí to povede v příští sezoně,“ říká Ester Bendová.