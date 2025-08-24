Koubek dal týmu dva dny volna: Vydra dřel jako kůň, lze pochválit i Panoše
Třetí domácí zápas v rozjeté sezoně Chance Ligy přinesl Plzni důležité tři body. Viktoria doma svalila Karvinou, výhru 2:1 rozhodla až proměněná penalta Matěje Vydry v nastavení. Trenér Miroslav Koubek ocenil, že domácí si šli za výhrou do samotného konce, navíc pomohli i střídající hráči – po faulu na Merchase Doskiho pískl sudí Dalibor Černý klíčovou penaltu. „Byla jasná,“ zmínil zkušený kouč Viktorie.
Oddychl jste si?
„Potvrdili jsme výhru v Boleslavi dalšími třemi body, to byl náš zásadní cíl. Dva poslední zápasy doma (Jablonec, Slovácko) jsme ztratili v posledních akcí, teď jsme zase v závěru získali body my. Spokojený jsem také z důvodu, že jsme do poslední chvíle za body šli a podařilo se nám to.“
Proč se doma tolik nadřete na góly?
„Je vidět, že naše mužstvo se teď tvoří za pochodu, změnilo tvář (po odchodu Kalvacha a Šulce). Dneska jsme měli hodně vyházených míčů v přechodové fázi. Rychlé přechody do útoku byly od nás hlavně v první půli hodně nepřesné, v tom máme deficit. Ale celý zápas jsme vyvíjeli hodně úsilí, navíc jsme hráli náročný zápas s velmi dobrým soupeřem. Karviná hraje osobky po celém hřišti, my jsme měli málo místa, byli velmi dobří v dostupování a dorážení v defenzivě. Ale zase jde o soupeře, co u nás v Plzni hraje otevřeněji než jiné týmy. Ve druhé půli jsme měli hodně šancí, naše efektivita mohla být vyšší.“
Právě, efektivita vás trápí delší dobu, měli jste dřív přidat druhý gól.
„Tak to vždycky je. Pokud utkání neuzavřete, do poslední chvíle to vypadá takhle. Soupeř šturmuje, v hlavách hráčů funguje psychika, probíhají tam minulé zápasy se Slováckem a Jabloncem. Není jednoduché se s tím vyrovnat a přejít do klidnějšího stavu. Každopádně podobných výher si vážíme nejvíc.“
Potěšil vás přínos střídajícího Doskiho, na něhož byl penaltový zákrok?
„Vzal tu situaci na sebe, udělal to skvěle. Byla to jasná penalta. Jeho přínos byl po vystřídání významný, hrál velice dobře.“
Dobře do zápasu vstoupili i další střídající hráči, souhlasíte?
„Ano, kluci to dneska oživili. Lze pochválit i Jirku Panoše, byl vidět, držel se na míči. James asi nečekal, že půjde do zápasu, musel se zkoncentrovat a srovnat si na to hlavu. Nemáme problém vytáhnout někoho podobného, když vidíme jeho zajímavé výkony v béčku. James byl nervózní, pár věcí pokazil, ale udělal i pár dobrých věcí. Bude to chtít čas, v jeho případě se snažíme do týmu zapracovat dalšího mladého hráče, alespoň s ním máme takový úmysl.“
Jde o ofenzivnější typ hráče, proto dostal při střídání přednost před Milanem Havlem?
„Je to tak. Víme, že má tah po lajně. Byli jsme na konci zápasu v převaze, Amar (Memič) byl v tu dobu vyčerpaný a řekl si o střídání. Chtěli jsme na hřišti zachovat typologii hráče, jakým je Amar. Pokud bychom se bránili, pravděpodobně střídáme obráceně.“
Kluci od nás mají dva dny volno
Jak je na tom Karel Spáčil?
„Dostal na spánek z boku. Ve fotbale ke srážkám hlavami dochází, ale jsou to situace, co nechcete vidět. Stalo se to před námi u střídaček, zatrnulo mi. Karel byl KO, v tu chvíli nevnímal, kde je.“
Opět se ukázal velký přínos Matěje Vydry, který proměnil vítěznou penaltu?
„Dřel jako kůň, i do defenzivy, jak je jeho zvykem. V závěru bylo lepší nechat Matěje na hřišti až do konce. Měli jsme obavy, že než by se Kaby (Kabongo) dostal do hry, nemusel by mít hladký vstup do zápasu, mohlo chvíli trvat, než se rozjede. Matěj byl naspeedovaný, plný odhodlání, hrál na dřeň. Věřil jsem, že může ještě mužstvu pomoct.“
Po dlouhé době budete mít v týdnu zápasové volno. Co s týmem uděláte?
„Máme před sebou dlouhý týden, cyklus sobota – neděle. Hráli jsme spousty zápasů, rozhodli jsme se dva dny nechat kluky odpočinout, mají od nás volno. Od úterka se začneme připravovat na další úkol, zvládnout v neděli Liberec. Bude dostatečný prostor pracovat s mužstvem i v tréninku.“
Dostali by hráči volno i v případě, že by zápas s Karvinou nezvládli za tři body?
„Viděl jsem na mužstvu dostatečné úsilí, dostali by ho i tak.“
Dvakrát po sobě jste vyhráli – uvolní se teď hráči víc v hlavách?
„Nejhlavnější je pro mě zjištění, že si v zápasech vytváříme šance. Venku nám to do brány napadá, ale doma se na góly nadřeme. Důležité je, že si šance vytváříme. V lize jsme dali nejvíc gólů (14).“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|2
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu