Smutné loučení legendy Petřikova: Jsem rozbitý, kyčel je zralá na výměnu

Je duší českého týmu, jako DJ na turnajích vybírá muziku. I Lukáš Krpálek ho přemlouvá, aby ještě nekončil. I když je na pražském mistrovství Evropy ve čtyřiatřiceti letech nejstarším závodníkem startovního pole.

„Neříkal bych nahlas, že je konec. Musím to probrat s vnitrem, tátou (trenérem Pavlem Petřikovem starším) a svazem juda. Nechci nic říkat, aniž by to bylo projednané výš. Hlavně se musím rozhodnout já, co chci. I když v hlavě jsem nastavený, že bych to směřoval ke konci,“ říká Petřikov. „Dneska to každopádně nebylo nic příjemného. Tady v Praze jsem chtěl urvat nějaký zápas a předvést lepší výkon.“

Jestli to byl poslední zápas, lepší vzpomínat na ty spousty před ním. O hlavu větší Srb Strahinja Bunčič nepustil Petřikova skoro k ničemu. 54 sekund před koncem vyhrál boj o úchop, pravou nohou českého hrdinu zaháknul a chvatem o-uchi-gari ho poslal na bok.

Je to bolavé pro duši, Petřikov ale teď cítí především své obouchané tělo. Pády se mu za celou kariéru nasčítaly v levé kyčli, od níž pocházejí problémy se zády i třísly.

„Primární problém je v kyčli, není v dobrém stavu, je pomalu zralá na výměnu,“ říká čtyřiatřicetiletý bojovník. „Ani obě ramena nejsou dobrá. Kvůli pravému jsem v roce 2017 vynechal jediné mistrovství Evropy. Mám natrženou šlachu v bicepsu a omezené dosahy v rotaci. Na soustředění v Turecku jsem si poranil i levé rameno. Jsem lehce opotřebovaný...“

Nemám se za co stydět

Petřikov kvůli svému zdravotnímu stavu zvažoval konec kariéry už v minulosti. Po nadějném pátém místě na mistrovství světa v Budapešti před třemi lety ale ještě bojoval dál. Byl to jeho životní výsledek. Nebyl přitom tehdy daleko, aby navázal na svého otce Pavla Petřikova staršího, který získal na MS stříbro v roce 1981. Jeho syn se v boji o bronz s Mongolcem Gambatem pral vyrovnaně a opakovaně zkoušel rozhodující útok. Dvacet sekund před koncem mu ale jeden z pokusů soupeř úspěšně okontroval.

„Velká medaile ze světa, Evropy mrzí. Zvlášť ta ze světa, tam byla asi nejblíž. Tam mě myšlenky několikrát zavedly, toho zápasu o třetí místo lituju,“ připouští Petřikov. „Ale myslí, že se nemám za co stydět. Jsem tady nejstarší ze startovního pole a pořád jsem konkurenceschopný. Že jsem takhle dlouho vydržel mezi špičkou, to je asi dobrá známka.“

V seniorské reprezentaci je od roku 2005, rok na to startoval na svém prvním mistrovství Evropy a v roce 2007 už se pral na světovém šampionátu. V roce 2008 se stal juniorským evropským šampionem do 23 let. Co dál?

„V tuhle chvíli jsem úplně rozbitý. Momentálně si neumím představit, že si dám pauzu a zase do toho naskočím. Judo jsem celý rok nebyl schopen trénovat čtrnáct dní v kuse. Po každém bloku jsem byl rozbitý, je to nahoru dolů, psychice to nepřidá,“ říká Petřikov. „Judo už tolik trénovat nepotřebuju, ale potřeboval jsem být zdravý, ne bolavý, jak se to poslední rok, dva děje…“

Zemanová prohrála ve druhém kole

Úvodní zápas nezvládl ani David Pulkrábek, který ve váze do 60 kg podlehl Salihu Yildizovi z Turecka. Nejlépe si z českých zástupců v prvním soutěžním dnu vedla Věra Zemanová, jež po úvodní výhře nestačila na nasazenou Bulharku Ivelinu Iljevovou.

Bronzová medailistka z nedávného ME do 23 let Zemanová v prvním kole udolala juniorskou mistryni světa Eteri Lipartelianiovou z Gruzie. Česká judistka sice v první polovině duelu dostala dva tresty, ale v poslední minutě zabodovala a postoupila. Pak ale velmi rychle prohrála zápas s vicemistryní Evropy z roku 2016 Iljevovou.

Devětadvacetiletá Bulharka ji povalila na tatami a Zemanová se nedokázala z jejího držení vysmeknout, takže po 77 sekundách prohrála na ipon. „Myslím, že jsem na ni byla dobře připravená v postoji. Myslím, že i ty první zteče byly dobré. Ale tu zem, do které jsme potom přešly, tu jsem zaspala. To jsem opravdu nečekala a bohužel mě udržela a vyhrála,“ komentovala zápas poražená Češka.

Pulkrábka zaskočil devatenáctiletý Yildiz. Sedmadvacetiletý Čech v úvodu doplatil na přemotivovanost. „Zbytečně jsem se hnal za vítězstvím,“ uznal. Bronzový medailista z loňského juniorského mistrovství světa Yildiz se díky tomu rychle dostal do vedení. Domácí judista ještě povedeným útokem srovnal, ale po dvou minutách a 34 sekundách Yildiz znovu zabodoval a zápas ukončil. „Ani nedokážu popsat, co bylo za chybu. Je mi to hodně líto, protože jsem věřil, že dneska bude můj den,“ dodal Pulkrábek.