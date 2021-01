Zámorský chtěl z Hradce pryč: Těch věcí bylo víc. Za Kometu jsem šťastný

Na Nový rok první trénink v Brně, v neděli zápas s Karlovými Vary. Zadák Petr Zámorský (28) je na štaci v Kometě natěšený, v hradeckém Mountfieldu už neviděl budoucnost. Pod trenérem Vladimírem Růžičkou začal strádat, neseděl mu jeho urputný defenzivní systém. V posledním duelu v Olomouci, kdy už byl v běhu jeho odchod, se ani nevešel do sestavy. „Těch věcí tam bylo víc. Vycítil jsem, že je čas to řešit,“ popsal v rozhovoru pro iSport.cz. Trojnásobný účastník mistrovství světa nyní hodlá svou kariéru zase pořádně nakopnout. Prostor při hostování dostane. I v přesilovce.

V Hradci Králové už se to z vašeho pohledu vyčerpalo?

„V pondělí po zápase s Libercem jsem zavolal agentovi a popsal mu, jak to tady probíhá. V úterý se ozval pan Zábranský (majitel Komety), že o mě má zájem. Nebylo co řešit. Těch věcí v Hradci bylo víc a delší dobu. Cítil jsem, že ztrácím pozici, kterou jsem si tři roky budoval. Ice-time mi ubýval.“

Ryze obranný styl kouče Růžičky vám nevyhovoval, co?

„Nehráli jsme zatím vůbec dobrý hokej. Myslím, že Hradec by měl hrát jinak, než jak se teď prezentuje. Neutíkal jsem, ale vycítil jsem, že je ten správný moment změnit prostředí. Už jsem tu byl déle.“

Trápil jste se i na ledě?

„Paradox je, že fyzicky jsem se cítil úplně super. Možná jsem připravený úplně nejlíp v kariéře. Spíš jsem se nemohl dostat do toho hokeje. Trošku to letos nefungovalo.“

Takže Kometa je vysvobození?

„Těším se moc. Beru to pozitivně. Hodně kluků tam znám. Jsem šťastný, že to takhle dopadlo. Původně mělo jít o výměnu, ale nakonec to dopadlo tak, že jdu jen já. Pro mě je hlavní, že se to udělalo. Teď už záleží jenom na mně.“

Klub vás chtěl párkrát už v minulosti, že?

„Kdo by nechtěl hrát za Kometu. Je to výkladní skříň českého hokeje, pecka. Agentovi už jsem několikrát říkal, že kdyby tahle možnost byla, budu rád, když to dopadne. Povedlo se to až teď. Jsem za to hrozně rád. Věřím, že to s klukama zvedneme a že ještě letos uděláme parádní výsledek. Jsem o tom přesvědčený. Beru to tak, že Brno má vždycky ty nejvyšší ambice. Současné postavení určitě neodpovídá tomu, kde by se měla Kometa nacházet.“

Upíšete se jí po sezoně na delší dobu?

„O tom jsme se ještě nebavili. Ale vůbec bych se tomu nebránil. Je pro mě motivace říct si výkony o další smlouvu a zahrát si pak v Kometě před fanoušky. Už nevěřím, že v této sezoně přijdou.“

Ze Zlína dobře znáte centra Petra Holíka. Koho dál?

„Nejvíc jsem byl v kontaktu s Vinckem (Tomášem Vincourem). Prakticky celou sezonu. Hráli jsme spolu v Hradci, naše rodiny se hodně navštěvovaly.“

Jaká bude vaše role v týmu?

„Pan Zábranský říkal, že můj styl hry napovídá tomu, abych chodil na přesilovku. Kluci v Brně ji hrají super. Budu se snažit jim to moc nekazit. (úsměv) Z toho telefonátu s panem Zábranským jsem měl absolutně výborný pocit. Vše mi řekl na rovinu. Doufám, že naplním jeho očekávání a budu platným hráčem. Kádr je fantastický. O to by mělo být jednodušší si s těmi hráči vyhovět.“

V Mountfieldu jste donedávna nastupoval s Filipem Hronkem, borcem z NHL. Dalo vám to něco?

„Bylo vidět, že ten hráč nemá v extralize co dělat. Perfektně nabruslený, klid na hokejce. Super hráč, jeden z nejlepších českých obránců. Věřím, že mu to vydrží. Přijde do Detroitu rozehraný. Když nebude nějak bláznit, má před sebou v Americe skvělou kariéru. Přeju mu, ať vůbec nesměřuje do české ligy.“ (úsměv)

Kde budete bydlet?

„Musím to nějak vyřešit. V Hradci mám byt s výpovědní lhůtou. Uvidíme, jestli najdu byt v Brně na čtyři měsíce. Zázemí mám samozřejmě ve Zlíně. Uvidíme.“

