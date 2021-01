Sen Bayernu o treblu je fuč. Trenér byl v šoku, Müller se chytl s reportérkou

Bayern Mnichov vypadl už ve druhém kole Německého poháru naposledy před dvaceti lety, Thomas Müller tehdy jako žák do mocného bavorského giganta teprve přicházel z malého klubu TSV Pähl. „Je to brutální. Takhle brzy jsem ještě nikdy nevypadl,“ konstatoval Müller, jedna z největších hvězd Bayernu, po středeční blamáži proti druholigovému Kielu, který německého hegemona vyšoupl z domácího poháru ve druhém kole po penaltovém rozstřelu.

Nálada byla napjatá, Müller se dokonce trochu chytil s reportérkou televizní stanice ARD Valeskou Homburgovou. Ta se ihned po zápase po položení jedné z otázek lehce usmála. Müller naštvaně reagoval: „Co myslíte? Vy jste se smála!“ I když žurnalistka odvětila, že to tak není, jednatřicetiletý hráč se nenechal přesvědčit. „Samozřejmě že jste se smála,“ trval na svém, pak už ale zase v klidu odpovídal.

Bayern za sebou nemá pohádkové dny, naposledy v bundeslize ztratil v Mönchengladbachu dvoubrankové vedení a prohrál 2:3. I v Kielu dvakrát vedl, jenže po obdržené brance v páté minutě nastavení šlo utkání do prodloužení a následně do penalt. Domácí proměnili všechny, v bavorském celku selhal v šesté sérii Marc Roca.

Španělský hráč, který do Bayernu přišel na začátku října minulého roku z Espanyolu Barcelona, neprožívá v Mnichově zrovna idylické angažmá. Moc se neprosazuje, v Kielu si připsal teprve šestý start za německý tým, a to šel na hřiště ve druhé minutě nastavení pomáhat hlídat vedení 2:1. Nepovedlo se a on se pak stal penaltovým nešťastníkem. „Nikdo mu nic nevyčítá. Rozstřely rozhodují neproměněné penalty, teď to bohužel potkalo Marca. Držíme spolu a budeme ho podporovat,“ chránil svěřence kouč Flick.

„Je to pro nás šok. Tohle jsme opravdu nepotřebovali. Musíme se vrátit na správnou cestu, máme před sebou hodně práce,“ věděl Flick i s vědomím poslední ligové porážky. „Ale co se týče nastavení, nemůžu toho týmu moc vyčítat. Ukázali jsme, že můžeme hrát 120 minut v tempu,“ dodal velitel lavičky Bayernu.

Bavoři se potýkají s problémy v defenzivě, soupeři je umí zaskočit svižnými kontry a rychlými míči za obranu. Podobně padl první gól Kielu, dlouhý pas za vysoko postavenou obranu využil v nájezdu Fin Bartels. „Soupeři Bayernu se tohle snaží využívat okamžitými přihrávkami za obránce. Při téhle brance na 1:1 stála podle mě obrana zbytečně vysoko,“ analyzoval v ARD bývalý vynikající záložník Bayernu Bastian Schweinsteiger. „Pracujeme na tom,“ podotkl Flick.

Kiel logicky zavalila veliká euforie. „Na tohle budeme my všichni, celý klub i město dlouho vzpomínat,“ zářil trenér Holsteinu Ole Werner. „Nikdo nenacházíme slova k tomu, jaký výkon jsme podali. Je to nepopsatelné,“ culil se obránce Kielu Jannik Dehm.