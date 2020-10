Anděl za rekordem. Kdo je žena (45), která řídí Hamiltonův život mimo trať

Na trati uhání rychlostí přes 300 kilometrů v hodině, za jednu bitvu vypotí i několik litrů a v zatáčkách běžně čelí přetížení přes 5G. Přesto Lewis Hamilton připomíná závod co závod nezničitelný a skvěle seřízený stroj. Tím, že uspěl i v neděli v Portugalsku, stal se s výhrou číslo 92 nejúspěšnějším pilotem dějin F1.

A jaký je vedle jeho dominantního Mercedesu jeho další recept na tuhle neotřesitelnou pohodu? I u něj platí přísloví: Za vším hledej ženu. Konkrétně drobnou 46letou blondýnku Angelu Cullenovou.

„Její prací je odpravit z cesty všechny překážky, na které Lewis během čtyřdenního závodního víkendu narazí. Po tuhle dobu je s ním skoro každou minutu,“ vypráví fotograf F1 Kym Illman.

Co si pod tím představit? Jako závodního inženýra má britský pilot Peta Bonningtona. Za osobního poradce zase Marka Hynese. Nicméně Cullenová je servismankou jeho života mimo trať. Je jeho fyzioterapeutkou, stará se o jeho bolístky, kdy bude vstávat, osobně ho vozí na trať, obstarává mu ošacení, jídlo, řídí jeho program, mediální aktivity, VIP hosty, má s ním společné tetování (slovo loyalty na zápěstí) nebo i venčí jeho psa Roscoea.

Angela je jeho Ducháčkem. Angela je jeho andělem.

„Někdy se musí chovat i jako jeho bodyguard. Pohybuje se ve vrcholovém sportu už 25 let. Je jeho asistentkou, řidičkou, výkonnostní trenérkou, zpovědníkem a přítelem,“ vysvětluje lllman.

A je tomu už nějaký pátek, co Cullenová nastoupila v roce 2015 do Hintsa Performance. S touto skupinou lékařských expertů v čele s Finem Aki Hintsou spolupracoval dřív už Mika Häkkinen či jiní piloti McLarenu… A Hamilton se jen inspiroval. Když pak Hintsa v roce 2016 zemřel, stala se Britovou mentorkou právě drobná Novozélanďanka.

Expertka i milovnice dobrodružství

„Dříve pracovala s firemními klienty, ale když přišla šance pracovat s Lewisem, řekli jsme si, proč ne. Načež se to ukázalo jako perfektní. Lidé nedostávají vždy predispozice pro výkonnost, ale ona ano. Chápe, že na prvním místě je výkonnost a ví, jak dostat sportovce na první místo,“ uvedl vedoucí coachingu v Hintsově institutu Pete McKnight.

Firemní filozofie spojuje výkon s tzv. well-being klienta. Čili čím víc se závodník bude cítit v soukromí v pohodě, tím lepší pak bude jeho koncentrace na práci. A jak zajistit spokojenost vrcholového sportovce?

To Cullenová dobře zná. Sama má titul ze zdravotní vědy a fyzioterapie, v mládí reprezentovala Nový Zéland v pozemním hokeji, jako dobrodruh procestovala Jižní Ameriku na kole (v Andách prý zvládla ujet i 250 kilometrů za den), trénovala sprintery nebo triatlonisty a její svěřenci také vyhráli zlato v běhu na 4x100 metrů na olympiádě v Aténách 2004.

„Dá se říct, že sprinteři jsou takoví atletičtí piloti F1. A mojí rolí bylo ladit jejich formu z hlediska rychlosti, výbušnosti a výkonu. V tu dobu jsem pracovala po boku nejlepších fyzioterapeutů na světě a byla to obrovská zkušenost,“ netajila se Cullenová.

Svůj recept z hlediska tréninku vám neprozradí – pochopitelně, je to její know how. Ale jestli je něco na Hamiltonovi příkladné, pak jeho fyzička, vyrovnanost a neotřesitelné sebevědomí. I tohle odráží onu pohodu, která jde za Cullenovou. „Olympijské sporty se však liší v tom, že sportovce chystáte na jeden nebo dva vrcholy v roce. Kdežto v F1 máte takových vrcholů i 21 za rok. Je to hrozně proměnlivé,“ míní Cullenová.

Od té doby, co s milovnicí sportů všeho druhu Hamilton v Mercedesu spolupracuje, získal již tři tituly a nyní útočí na čtvrtý. „Lewis věří Angele, která zajistí, aby bylo všechno připraveno: jeho pití před závodem, relaxace po závodě, všechno. Funguje to jen proto, že jí důvěřuje a rozumí si,“ podotýká McKnight.

A jak sama Cullenová britského dravce vnímá? Překvapivě střízlivě. „Strávila jsem s ním celý rok a na party jsme byli asi tak čtyřikrát. Lewis není žádný pařmen. Ano, občas dělá bláznivé věci, ale ne víc než jakýkoliv jiný člověk,“ dodala první výkonnostní trenérka v F1.

Když pak v neděli Hamilton uzmul v rekordní 92. výhru, ona byla jedna z těch, jež mu k ní ihned gratulovala. Takže pozor, žádná fanynka…

Počet vítězství v F1 92 - Lewis Hamilton (Velká Británie) 91 - Michael Schumacher (Německo) 53 - Sebastian Vettel (Německo) 51 - Alain Prost (Francie) 41 - Ayrton Senna (Brazílie)