Víkendový klepec 0:3 od Atalanty nebyl jedinou věcí, která fanoušky AC Milán šokovala. Jejich miláček Zlatan Ibrahimovic (39) po nepovedeném zápase nasdílel fotku... bez vlasů!

Že by švédská ikona jen tak obětovala léta pěstěné kadeře svázané do culíku? Ba ne, to se jen Zlatan pobavil bídnou fotomontáží, rozhodit pár fanoušků se mu i tak podařilo. „Seria A není na holohlavého Zlatana připravená. Bez vlasů vypadá nebezpečněji,“ zaznělo na útočníkův účet.

A jak se vůbec charismatický veterán měnil během dlouhé kariéry čítající angažmá na nejlepších fotbalových adresách? V hlavní roli byly dlouhé vlasy, i když našla se i výjimka, která alespoň vzdáleně připomíná aktuální fórek.