Neuvěřitelné 70. narozeniny v úterý slaví Jarmila Kratochvílová. Světová rekordmanka v běhu na 800 metrů pořád trénuje děti, sem tam si jde zaběhat a na běžkách se prohání po okolí. Ale jen dopoledne, odpoledne je čas… na biatlon!

Atletika je její celoživotní vášní, ale v posledních letech propadla sportu, který kombinuje běžeckou vytrvalost a střeleckou preciznost. „Od začátku do konce je to strašně zajímavé, neustále se mění pořadí. Po atletice je biatlon můj druhý sport, který mám nesmírně ráda,“ líčí Kratochvílová.

Svůj světový rekord na 800 metrů (1:53,28) zaběhla Kratochvílová před 38 lety, od té doby marně vyhlíží někoho, kdo by ji překonal. Napětí z těsných momentů tak zažívá třeba právě u biatlonu. „Může vyhrát 30 lidí, jejich vyrovnanost je úžasná. To není světová špička, to je veliká, ohromná světová špička,“ chválí rekordmanka.

A komu že Kratochvílová přeje? „Fandím našim, to je jasný,“ hlásí s jistotou. Na Davidovou a spol. se atletka chtěla vypravit do nedalekého Nového Města na Moravě, už loni měla lístky na tamní Světový pohár, ale covid diváky na tribuny nepustil. „Letos mám lístky zase a v březnu bych tam na dvě kola SP jela ráda,“ doufá někdejší atletka v lepší scénář.

Pandemie jí překazila plány i na oslavu jubilea, i proto se nebrání očkování. „Nevím, jestli je to cesta do normálu, ale až na mě přijde řada, naočkovat se nechám, věřím, že to musí být všechno zkontrolované,“ říká Kratochvílová.

Kdoví, třeba si pak konečně užije i odloženou oslavu sedmdesátých narozenin…