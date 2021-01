Atletické legendě Kratochvílové je 70: zázrak na čtvrtce i nejstarší rekord

NEJSTARŠÍ REKORD

Do Mnichova jela 26. července 1983 lehce zraněná, a proto si místo sprinterské dvoustovky šla vyklusat osmistovku. O čas jí tehdy nešlo. Trochu ji trápilo, že na fotkách z finiše vždycky vypadá až moc svalnatá a zaťatá. „Říkám trenérovi: Poprvé uvidíš, že nebudu dobíhat v křečích a doběhnu si ten závěr jako královna. A on z toho byl světový rekord....“ líčila. Čas 1:53,28 minuty se už v roce 2008 stal nejstarším světovým rekordem pod otevřeným nebem, když překonal legendární výkon 813 centimetrů do dálky Jesseho Owense, který držel od roku 1935 do roku 1960. A čas stále běží, dnes je to právě 13 701 dní, v létě to bude 38 let.