Youtuber vyzve bývalého zápasníka UFC v boxu! Bojovníci se bouří

Americký boxer a youtuber Jake Paul by rád vyzval Conora McGregora

Obrovská boxerská bitva. Minimálně co se týče sledovanosti bude zápas Jakea Paula s Benem Askrenem jedním z nejočekávanějších v tomto roce. Internetové hvězdě se po měsících výzev a provokací konečně povedlo dostat některého ze zápasníků UFC do ringu. Zápas Youtubera s bojovníkem MMA se uskuteční 17. dubna a ač se to může zdát šílené, za favorita je považován Paul.