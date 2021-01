Jansta: Odvoláním Hniličky by se vše rozsypalo. Volili jsme menší zlo

Hniličkovu výpravu na teplickou párty odsuzují, ale jednají pragmaticky. Ve chvíli, kdy se má během února a března spustit posílání dotací do sportu na letošní rok, by mohla být změna v čele NSA obrovským problémem. Tak vysvětluje hlas sportovního prostředí jeho významný reprezentant, předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

Proč jste jménem ČUS i České basketbalové federace podepsal prohlášení na podporu Milana Hniličky a jeho setrvání v čele NSA?

„Teď v únoru a v březnu je snad poprvé po deseti letech šance vyplatit svazům a klubům minimálně padesát procent dotací ne-li všechny, to tu nikdy nebylo. Odvoláním Hniličky by se vše rozsypalo a oddálilo. A hlavně, jeho funkci vnímáme jako odbornou a ne politickou.“

Volili jste tedy s kolegy z dalších svazů menší zlo?

„Ano, hlásíme se ke stanovisku premiéra, ale volíme menší zlo. Udělal hroznou chybu, proto složil poslanecký mandát, který je čistě politickou záležitostí. Jmenování předsedy NSA je sice také politické, ale vlastní správa už je technická. A on dobrou technickou práci odvedl, nechceme o ni v současnosti přijít.“

Jaké slovo ale bude mít Hnilička při boji o peníze pro sport nyní, když je to člověk s prohřeškem, který přežil svůj konec v čele NSA?

„To se bude postupně řešit. Není to otázka těchto dnů, nechceme propadat okolní hysterii. Řekli jsme názor: teď ho neodvolat. A až za námi někdo přijde s nějakým racionálním řešením, můžeme mu naslouchat. Ale zatím jsem takové neslyšel. Když teď Hnilička odstoupí, budou všichni ze sportovního prostředí křičet, kde mají peníze. A bude to v jejich očích naše vina.“

Hnilička se snažil formovat v silnou osobnost, která bude lobbovat a zastřešovat sport. Bude toho po teplické párty schopný?

„Tohle jsou hypotetické otázky. Pro nás je důležité, že má připravené faktické kroky agentury, o kterých nám minulý týden v pondělí referoval, a my je s povděkem kvitovali. Je teď v únoru a březnu připravený začít vyplácet kluby a svazy. Což opakuji, tady za posledních jedenáct let, co pamatuji, nikdy nebylo. Máme obavu o stabilitu systému, to je všechno.“

Není špatně, že rozdělování peněz visí na jednom člověku?

„Ale je to logické. Agentura si sedá, on ji teprve buduje. Neexistují úředníci, neexistuje na rozdíl od jiných zemí žádná státní správa v oblasti sportu.“

Nakolik bylo pondělní vyjádření jednotným hlasem svazů? Jsou pod ním podepsaní předsedové šesti svazů a vás za ČUS, unie jich ale sdružuje víc než sedm desítek.

„Máme dalších minimálně dvacet svazů, které nám volaly, že jsou připraveni se připojit, jen jsme je nezveřejnili.“

Jak jste vnímal rozhodnutí premiéra Andreje Babiše, který nechal Hniličkův osud na sportovním prostředí?

„Chápu ho, protože se řeší problém, který tady vzniknul dlouhodobě. Na Hniličku jsou různé reakce, ale ty pozitivní převažovaly. A kým by ho mohl teď hned vystřídat? Najít člověka, který tomu rozumí jako Milan Hnilička, jenž kolem sportu už tři roky běhá, je největší problém. Získal ohromný přehled. Takovou odbornost jako on tady teď nikdo nemá.“