Ačkoli jí jeden trenér nepřišel do rohu a druhý před prosincovým zápasem zkolaboval, Lucie Pudilová (26) ukázala, že má srdce bojovnice. Teď se chystá na další souboj.

Byla rozhozená po kolapsu trenéra Erdélyiho a do toho přišla nevhodná poznámka bijce Václava Mikuláška, která byla na pěst. Však se Lucie stěží udržela, ale teď už to bere s nadhledem.

Na tiskové konferenci zrovna přišla otázka na zdravotní stav jejího kouče, a než Pudilová stihla odpovědět, Mikulášek ze sebe vystřelil: „Spíte spolu?“ Všichni oněměli, načež Lucka naštvaně zareagovala: „Ty vole, ty jsi ču*ák!“

Pak se rozpřáhla, aby jej praštila, ale nakonec se po jeho omluvách zarazila. „Řekl něco, co nebylo z jeho hlavy. Ani mu to nevyčítám, nemyslel to špatně, jen to blbě vyznělo,“ říká s odstupem. Nebylo to však poprvé, co zazněla narážka, že jejich vztah je něčím víc.

„Myslím, že je veliká chyba v tom, že to asi překročilo hranici trenér a svěřenkyně, což není dobře. Protože osobní věci do toho nepatří. Ten vztah by měl být profesionální,“ tvrdil v létě uznávaný kouč André Reinders.

„Po loňském projektu Underground jsem na tom byla špatně a čeští odborníci začali jít do mého osobního života, o kterém veřejně nic neříkám a nikde se s nikým neukazuju. Nic nevykládám, je to moje věc. Řešilo se dokonce, že mám psychické problémy, což není pravda. Začaly se vymýšlet všelijaké teorie. Je to nepříjemné, Láďa je můj nejlepší kamarád a člověk, který mi pomáhá,“ objasňuje Pudilová.