Němcův rudý debut: jednoduchost a čisté konto. Byl pilířem oslabení

Ve čtvrtek si poprvé zabruslil v O2 areně. Velkou část tréninkové jednotky strávil s trenéry u fixu s tabulí. „Bylo to hlavně o jednoduchosti. Absolvoval jsem jeden trénink a pak rozbruslení před zápasem. Snažil jsem se řešit situace jednoduše, být prospěšný týmu. Snad se to povedlo,“ řekl po utkání s Plzní Ondřej Němec .

Naskočil v obranné dvojici a Adamem Poláškem , čas od času se vedle něj mihnul Tomáš Dvořák, to když tým dostřídával po přesilovkách či oslabeních. Často s kolegy živě komunikoval, před buly si vysvětlovali postavení. Na početní výhody 36letý bek nechodil, naopak byl nejvytěžovanějším sparťanem v oslabení. Celkově pobyl v pátek na ledě přes patnáct minut.

„Cítil jsem se docela dobře, jsem rád, že jsem mohl jít hned do zápasu. Za poslední dva týdny jsem hrál jediné utkání,“ pokrčil rameny. Premiéra v rudém dresu s eskem na hrudi se povedla. „Tým předvedl kvalitní výkon v útoku i obraně. Fungovaly přesilovky. Tím to bylo usnadněno. Jsem strašně rád za výhru, teď jen pokračovat dál,“ přidal.

Slova chvály pro něj měl trenér Josef Jandač . „Pro Ondru to bylo těžké. Věděli jsme, že hokej umí, potvrdil to. Odvedl jednoduchý, spolehlivý výkon, jaký jsme od něj očekávali. Přesně to splnil.“ Na tribunu byl posazen Martin Jandus, který se v ročníku prezentuje výbornými výkony. Je vůbec nejlepším extraligovým hráčem v hodnocení plus/minus. Tentokrát se do sestavy nevešel.

Němec přišel do Sparty po kyselém konci v Kometě, kde strávil čtyři a půl roku. S jihomoravským gigantem oslavil dva tituly. V kádru Pražanů má rozšířit konkurenci před play off, dodat defenzivě hloubku. Aktuálně navíc vypomůže při zraněních další obránců.

„Tomáš Pavelka se už vrací zpět na led, začíná trénovat. Nechceme nic uspěchat, ale věříme, že v únoru znovu naskočí. U Honzy Piskáčka lékaři objevili trombózu, nyní užívá léky. Návrat na led aktuálně neřešíme. Hlavní je, aby byl v pořádku,“ popsal sportovní manažer Jaroslav Hlinka .

Pražané se v pátek na dálku tahali o první místo s Oceláři. Ti svůj duel s Kometou zvládli, pokud chtěli sparťané zůstat na vrcholu schodiště, museli vyhrát. A povedlo se jim to. Podali jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Spolehlivý ve všech směrech. Vítězství 4:0 nad třetí Plzní bylo až překvapivě hladké. „Sportovně musím uznat, že Sparta vyhrála zaslouženě, byla šedesát minut lepší,“ zhodnotil stručně trenér hostů Ladislav Čihák.

Sparta vyhrála počtvrté v řadě, bodovala v deseti utkáních po sobě. Ze třiceti možných bodů jich shrábla do své brašny 25! Hledání rovnováhy mezi sebejistotou, spokojeností a udržení maximální pracovitosti zvládají báječně. „Sebevědomí máme vysoké, je to znát. Zároveň ale máme přísné trenéry, kteří nás nenechají spadnout do nějaké velké pohody. Pořád pojedeme na sto procent,“ má jasno útočník David Tomášek , ten škodovku srazil dvěma góly. Navrch přidal ještě asistenci.

Kluby nejvyšší soutěže mají poslední dva dny na to, aby finálně vyladily své kádry pro play off. Pak se trh uzavře. Bude ještě Sparta během víkendu u jednacího stolu aktivní? Ano, avšak žádná bomba už se spíš očekávat nedá. V pondělí se k týmu znovu připojí Miroslav Forman, který se vrátí z hostování v Českých Budějovicích.

SESTŘIH: Sparta - Plzeň 4:0. Tříbodový Tomášek zničil Západočechy

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:05. Tomášek, 18:17. Pech, 43:38. Tomášek, 48:17. Řepík Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Košťálek, Němeček, O. Němec, Polášek, Kalina – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Říčka – Zikmund, Vitouch, Dvořáček. Hosté: Pavlát (Frodl) – Budík, Čerešňák (A), V. Lang, Stříteský, L. Kaňák, Jiříček, Vráblík – M. Lang, Kodýtek, Gulaš (C) – Eberle, Suchý, Pour – Michnáč, Kracík (A), Malát – Rob, Přikryl, Dočekal. Rozhodčí Pešina, Hodek – Hynek, Kajínek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE