SESTŘIHY: Hradec má první výhru, zabral také Baník. Kolo bez jediné remízy
Fotbalová Chance Liga má za sebou šesté kolo, scházel odložený duel Bohemians s Mladou Boleslaví. Sparta udržela první místo, Duklu po divokém průběhu zdolala 3:2. Slavia si poradila s Pardubicemi, ze tří bodů se radují i v Plzni, Ostravě nebo Jablonci. Poprvé v sezoně vyhrál Hradec Králové, nováček ze Zlína triumfem nad Libercem potvrdil skvělý start do sezony. SESTŘIHY všech zápasů sledujte na iSportu.
Liberec si připsal další prohru
O jedinou branku zápasu se postaral na konci první půle Jan Kalabiška z pokutového kopu. „Ševci“ mají na svém kontě 13 bodů a v neúplné tabulce se dotáhli na vedoucí Spartu. Liberec prohrál podruhé za sebou a je osmý.
Jablonec uspěl v Teplicích
O třech bodech a posunu na třetí místo v neúplné tabulce rozhodl už v 11. minutě Lamin Jawo. Tepličtí prohráli čtvrtý z pěti zápasů v ročníku nejvyšší soutěže a zůstávají třináctí, k dobru mají nedohrané utkání v Ostravě.
Vydra z penalty spasil Plzeň
Viktorii poslal ve 35. minutě do vedení brankou proti bývalému klubu Rafiu Durosinmi. V polovině druhého dějství srovnal střídající Rok Štorman, ale ve třetí minutě nastavení rozhodl o výhře favorita kapitán Matěj Vydra.
Slavia otočila proti Pardubicím
První branku překvapivě vstřelil hostující Vojtěch Patrák, ještě v prvním poločase ale vyrovnal Tomáš Holeš a po přestávce otočil skóre další slávistický obránce Jan Bořil. V závěru byl vyloučen pardubický Abdullahi Tanko a třetí gól úřadujících mistrů přidal Vasil Kušej.
Hradec bere první výhru sezony
Výhru 1:0 domácím vystřelil ve 32. minutě Vladimír Darida. „Votroci“ poprvé v sezoně nejvyšší soutěže zvítězili. Sigma prohrála podruhé z posledních tří kol, v obou případech venku a shodně 0:1. Hanáci se nedokázali ideálně naladit na čtvrteční domácí odvetu závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy s Malmö.
První vítězství i pro Baník
Baník porazil doma Slovácko 2:0 a dočkala se prvního vítězství v sezoně nejvyšší soutěže. Ostravané rozhodli zápas po přestávce, když se hlavičkami prosadili slovenští útočníci Ladislav Almási a střídající Erik Prekop. Vzájemný ligový zápas popáté za sebou ovládl domácí celek.
Sparta zvládla drama s Duklou
Letenští díky výhře 3:2 udrželi neporazitelnost v sezoně nejvyšší soutěže a vrátili se na první místo tabulky o dva body před obhájce titulu Slavii. Favorita poslal do vedení Emmanuel Uchenna, ještě do poločasu otočili skóre Namory Cissé se Zlatanem Šehovičem. V 68. minutě srovnal střídající Jan Kuchta a o šest minut později rozhodl svým druhým gólem v utkání Uchenna.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|2
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Hr. Králové
|6
|1
|2
|3
|7:10
|5
|11
Dukla
|6
|1
|2
|3
|5:8
|5
|12
Slovácko
|6
|1
|2
|3
|4:7
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|15
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu