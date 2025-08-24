Předplatné

SESTŘIHY: Hradec má první výhru, zabral také Baník. Kolo bez jediné remízy

Fotbalisté Hradce Králové se radují z branky Vladimíra Daridy proti Olomouci
Fotbalisté Hradce Králové se radují z branky Vladimíra Daridy proti OlomouciZdroj: ČTK / Taneček David
Zprava Vladimír Darida a trenér David Horejš z Hradce Králové
Tom Slončík z Hradce Králové diskutuje s rozhodčím
Trenér Hradce Králové David Horejš
Tom Slončík z Hradce Králové v utkání proti Olomouci
Trenér David Horejš slaví výhru Hradce nad Olomoucí, za ním se raduje sportovní ředitel Jiří Sabou
Mick van Buren z Hradce Králové po promarněné šanc
Vladimír Darida se raduje z branky proti Olomouci
27
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Fotbalová Chance Liga má za sebou šesté kolo, scházel odložený duel Bohemians s Mladou Boleslaví. Sparta udržela první místo, Duklu po divokém průběhu zdolala 3:2. Slavia si poradila s Pardubicemi, ze tří bodů se radují i v Plzni, Ostravě nebo Jablonci. Poprvé v sezoně vyhrál Hradec Králové, nováček ze Zlína triumfem nad Libercem potvrdil skvělý start do sezony. SESTŘIHY všech zápasů sledujte na iSportu.

Liberec si připsal další prohru

O jedinou branku zápasu se postaral na konci první půle Jan Kalabiška z pokutového kopu. „Ševci“ mají na svém kontě 13 bodů a v neúplné tabulce se dotáhli na vedoucí Spartu. Liberec prohrál podruhé za sebou a je osmý.

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Liberec 1:0. „Ševci“ dále překvapují, výhru trefil Kalabiška • iSport.cz

Jablonec uspěl v Teplicích

O třech bodech a posunu na třetí místo v neúplné tabulce rozhodl už v 11. minutě Lamin Jawo. Tepličtí prohráli čtvrtý z pěti zápasů v ročníku nejvyšší soutěže a zůstávají třináctí, k dobru mají nedohrané utkání v Ostravě.

Video placeholder
SESTŘIH: Teplice - Jablonec 0:1. Hosté vyhráli zásluhou Jawa a jsou stále bez prohry • iSport.cz

Vydra z penalty spasil Plzeň

Viktorii poslal ve 35. minutě do vedení brankou proti bývalému klubu Rafiu Durosinmi. V polovině druhého dějství srovnal střídající Rok Štorman, ale ve třetí minutě nastavení rozhodl o výhře favorita kapitán Matěj Vydra.

Video placeholder
SESTŘIH: Plzeň - Karviná 2:1. Vydřené tři body, rozhodla penalta v nastavení • iSport.cz

Slavia otočila proti Pardubicím

První branku překvapivě vstřelil hostující Vojtěch Patrák, ještě v prvním poločase ale vyrovnal Tomáš Holeš a po přestávce otočil skóre další slávistický obránce Jan Bořil. V závěru byl vyloučen pardubický Abdullahi Tanko a třetí gól úřadujících mistrů přidal Vasil Kušej.

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Pardubice 3:1. Obrat sešívaných řídil kapitán Bořil • iSport.cz

Hradec bere první výhru sezony

Výhru 1:0 domácím vystřelil ve 32. minutě Vladimír Darida. „Votroci“ poprvé v sezoně nejvyšší soutěže zvítězili. Sigma prohrála podruhé z posledních tří kol, v obou případech venku a shodně 0:1. Hanáci se nedokázali ideálně naladit na čtvrteční domácí odvetu závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy s Malmö.

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec - Olomouc 1:0. První výhra v sezoně, rozhodl Darida. Udrží to Horejše u kormidla? • isport.tv

První vítězství i pro Baník

Baník porazil doma Slovácko 2:0 a dočkala se prvního vítězství v sezoně nejvyšší soutěže. Ostravané rozhodli zápas po přestávce, když se hlavičkami prosadili slovenští útočníci Ladislav Almási a střídající Erik Prekop. Vzájemný ligový zápas popáté za sebou ovládl domácí celek.

Video placeholder
SESTŘIH: Baník - Slovácko 2:0. Velký tlak domácích, první výhru vystřelili Almási a Prekop • isport.tv

Sparta zvládla drama s Duklou

Letenští díky výhře 3:2 udrželi neporazitelnost v sezoně nejvyšší soutěže a vrátili se na první místo tabulky o dva body před obhájce titulu Slavii. Favorita poslal do vedení Emmanuel Uchenna, ještě do poločasu otočili skóre Namory Cissé se Zlatanem Šehovičem. V 68. minutě srovnal střídající Jan Kuchta a o šest minut později rozhodl svým druhým gólem v utkání Uchenna.

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Dukla 3:2. Letenští ukázali sílu a otočili, dvakrát skóroval Uchenna • isport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta651013:616
2Slavia642012:414
3Zlín64119:513
4Jablonec63307:312
5Plzeň632114:611
6Olomouc63124:310
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Hr. Králové61237:105
11Dukla61235:85
12Slovácko61234:75
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav511310:164
15Teplice51045:93
16Pardubice50145:141
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

