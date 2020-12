Donedávna ho znali jen někteří, ale nyní jeho jméno hlasitě rezonuje. Zápasník MMA Václav Mikulášek (32), alias Baba Jaga. Ten, který na dnešním turnaji Oktagon 19 vyzve Karlose Vémolu (35). Jeho cesta k životnímu zápasu byla vskutku trnitá.

Byl jste v minulosti hodně problémový?

„Jasně. Dělal jsem dlouho na dveřích, takže rvačky na diskotékách. A i když jsem tam nepracoval, každý pátek a sobotu jsem se musel porvat. Nestydím se říct, že kolikrát jsem bitku vyvolal já.“

Co nejhoršího jste udělal?

„Málem jsem přizabil kluka na diskotéce, ale obviněn nebyl. Napadl mě, bránil jsem se, dal dva údery a on se probudil po dvou dnech se zlomenou čelistí a krvácením do mozku. Vyvázl jsem s podmínkou.“

Také jste neměl daleko k drogám…

„Nějaké vyzkoušel, ale nikdy jsem neměl nic jako pervitin. Občas kluci s něčím přišli, dal jsem si kokain, marihuanu nebo extázi. Tvrdších jsem se bál, viděl jsem, co to dělá s lidmi. Plno mých kamarádů zničily drogy. Dnes si nic nedávám, zjistili mi vrozenou vadu a funguje mi pouze jedna ledvina.“

Nebudu pokoušet štěstí.“ Jak vzpomínáte na dětství v Bohumíně?

„Máma budovala firmu, finančně jsme se měli dobře, každý rok dovolená. Akorát otec byl neschopný budižkničemu. Nenávidím ho, byl závislý na automatech. Prohrál mé spoření, na Vánoce řekl, že trpí vzácnou nemocí a neví, kam schoval dárky. Zase totiž prohrál prachy. Ponižoval mě a tvrdil, že jsem zklamání a nikdy se neměl narodit. Přesto jsem ho chtěl mít rád, a aby měl rád mě. Jenže to nefungovalo.“

Zřejmě tenhle příběh neměl šťastný konec.

„Máma se s ním rozvedla, protože ji zmlátil, když jsem byl na stáži v Irsku. Mě to psychicky semlelo. Také si pamatuju, jak ji jednou zbil přede mnou a já ho pak vzal pod krkem. On pak řekl, že jestli na něj ještě vztáhnu ruku, pobodá nás nožem.“

Po rozvodu se nadobro vytratil z vašeho života?

„Nemluvil jsem s ním možná jedenáct let, je mi to jedno. Jsem rád, že ho ve svém životě nemám.“

V té době vás z Irska vyhostili...

„Zlomil jsem čelist nadřízenému. Byl na mě drzý a já zrovna neměl nejlepší období. Furt mě hnal do práce, žduchal mě a já neměl nejlepší den. Byl jsem mladej a blbej, tenkrát jsem měl 19 let.“

Vaše dětství ovlivnila šikana na základní škole.

„Začalo to v první druhé třídě a táhlo se to se mnou. Nikdy jsem si však nenechal nic líbit, pokud přišli čtyři, alespoň jednoho jsem se snažil zmlátit. Kolikrát si na mě počkali před školou, zbili mě, hodili na zem a plivali na mě. A nejhorší věc? Učitelky s tím neudělaly nic. Jakmile jsem to pověděl doma, řekly, že si za šikanu můžu sám.“

Kdy to přestalo?

„Narostl jsem a zjistil, že můžu rány vracet. Ve chvíli, kdy si uvědomili, že se nenechám tak lehce, začal jsem mít klid. První den na střední si na mě starší borec chtěl něco dokázat, ale já ho zbil tak, že nebyl schopný týden chodit do školy.“

Dnes už jste ale docela jiný člověk, ne?

„Napravil jsem se. Zjistil, že není třeba něco si dokazovat. Všechny ty problémy, pokuty a obavy z vězení, které mi hrozilo, nejsou sranda. Přišel zlom a uvědomil jsem si, že na blbosti jsem starý.“

Václav Mikulášek (32)

• Narodil se 13. dubna 1988 v Ostravě.

• Vyrůstal v nedalekém Bohumíně.

• Prvním bojovým sportem bylo v dětství karate, ale dlouho u něj nevydržel. Poté přešel na box a kickbox.

• MMA se věnuje od 25 let, k prvnímu zápasu nastoupil v roce 2014, ale prohrál.

• Bilance 7-6 není nic moc, jenže z posledních šesti zápasů pětkrát vyhrál.

• Jeho přezdívka je »Baba Jaga« a říká si tak, protože prý není fešák a jeho máma má rusko-polské předky.

Turnaj Oktagon 19 začíná dnes v 18:00. Všechny zápasy můžete sledovat živě na Oktagon TV v režimu PPV. Zápasy hlavní karty (cca od 20:00) pak můžete sledovat ONLINE na webu Blesku a iSport.cz.