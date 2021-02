Měla to být pohodová neděle. Dopoledne si olympijská šampionka Kateřina Neumannová (47) s dcerou Lucinkou (17) užily pod azurovým nebem v šumavských hvozdech na běžkách, no při návratu do Prahy jim hnul žlučí bezohledný řidič. Přímo před jejich zraky způsobil dopravní nehodu, po níž skončilo jiné auto v pangejtu!