Souček? Co je to za „kopyto“... Jak hvězdu West Hamu nevzali ve Vlašimi

Z dnešního pohledu se tahle historka zdá být neuvěřitelná. A taky dobře ukazuje, jak mohou být cesty fotbalového osudu nevyzpytatelné. Záložník Tomáš Souček je nejen hvězdou West Hamu, který dnes večer čeká velký souboj s Liverpoolem, ale celé Premier League. Přesto si ještě před necelými sedmi lety coby málo známý slávistický mladík sháněl horko těžko hostování ve druhé lize. Právě v létě 2014 si ho mohli užít ve Vlašimi – jenže si ho nechali utéct. Pikantnost celé situace zvyšuje, že u toho byl známý trenér Vlastimil Petržela. „Tomášek… No tak to je moje srdcovka,“ rozněžní se kouč, jemuž táhne na sedmdesát. „Bylo to krásné setkání, ale zvláštní,“ ohlíží se muž, jenž dnes vede pod Blaníkem desetileté kluky.

V týmu se tehdy hojně střídali noví hráči hlavně z Prahy, ale i odjinud. „Každý půl rok napochodovalo na zkoušku čtrnáct nových kluků,“ vzpomíná Petržela. Souček byl jedním z nich, stejně jako třeba záložník Antonín Barák z Příbrami. Mladý slávista prý kouči hned padl do oka.

„Líbil se mi. Samá ruka noha, ale s balonem uměl. Úžasný kluk, kondičně vynikající. Na to, jak je vysoký, umí kopat, nadstandardně hraje hlavou. A nejen na naše poměry,“ vystihuje Součkovy přednosti. Nejde však jen o hru. „Hlavně mě strašně zaujal lidsky. Když jsem s ním po příchodu mluvil, byl báječný. Nejen skromností a bezprostředností,“ rozplývá se tvrďák z lavičky. „Ten rozhovor mě pohladil po duši.“

Pak však přišel rozhodující moment: přípravný zápas na hřišti v Kácově. Po něm chtělo klubové vedení v čele s šéfem Oldřichem Jirušem slyšet verdikt, zda „Suk“ zůstane. „Žádali po mně, jako vždycky, abych se rychle rozhodl,“ líčí Petržela. „Tomáše jsem chtěl. Ale pak se někdo ozval, myslím, že pan Jiruš: Jéžiš, ten velkej, to je kopyto! Začali do mě vandrovat, říkal jsem si: Nebudu se s nimi hádat,“ tvrdí. „Tome, tady bys to měl ze začátku asi těžký. Běž hostovat někam jinam,“ uslyšel Souček.

Hotovo. Nutno ovšem dodat, že záložník měl zdravotní trable a z problémů se po návratu do Slavie musel perně dostávat. „V té době ho potkaly problémy s tříslem, řekl mi: Táto, vynechám dva tři měsíce. A udělal dobře. Chodil po specialistech, ti ho z potíží dostali,“ vzpomínal Součkův otec František. Když byl junior fit, v zimě se přesunul na hostování na Žižkov, a i když to nejdřív vypadalo na „odlifrování“ zase jinam, v kádru kouče Jindřicha Trpišovského zůstal – a Vlašimští litovali. Na jaře sezony 2014/15 je Viktoria doma smázla 3:0 a… „A Tomáš tak zářil, že to bylo do očí bijící. Nedal našim klukům líznout,“ vypráví Petržela.

Po utkání se pak prý odehrál následující dialog.

„Do pr..., ten vysokej v záloze byl výbornej, všechno nám sebral,“ měl si ulevit boss Vlašimi.

„Pane Jiruš, to je ten, jak jste říkal, že je kopyto. Souček, co jsme ho nechtěli,“ napověděl Petržela.

„Tak jste si ho měl prosadit!“ přiletělo vzápětí.

„No, na vás to tehdy bylo těžký, tolik mladých kluků,“ hájil se kouč.

„Dodnes se tomu smějeme,“ vykládá dnes.

Od té doby měl Součka v merku, chodil se na něho dívat na Slavii, poslal mu pár esemesek pro štěstí. „Hrozně mu fandím,“ ujišťuje. Neskutečný progres korunovaný odchodem do West Hamu ho nepřekvapil, zároveň by však neradil, aby se Big Tom hned hrnul na další adresu. Kupříkladu

jednu exkluzivní v Mnichově. „Být jím, nikam bych nespěchal. Je v anglické lize, to je špička. Do bundesligy bych se vůbec netlačil, v Bayernu jsou jiné typy fotbalistů,“ míní Petržela.

„Měl jsem si to, já blbec, prosadit a ve Vlašimi si ho nechat…“