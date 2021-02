Graňákovi zavolal Růžička, zlákaly ho ambice: Vary staví příští sezonu

„Upřímně... Od začátku sezony mi ve Varech bylo naznačené, že tahle sezona slouží víceméně jako příprava na ročník budoucí,“ líčil Dominik Graňák po vítězství ve Vítkovicích (4:3 po nájezdech). „Nechci říct, že by tam nechtěli vyhrávat, to určitě ne, ale je to i logické. Že chtějí mít mužstvo postavené na budoucí sezonu, která bude důležitější, když se bude padat. Vláďů (Růžičku) znám, ambice má vždycky vysoké. To mě zlákalo.“

Jaký byl váš první zápas v hradeckém dresu?

„Zajímavý i náročný, v dobrém slova smyslu. Událo se to všechno velmi rychle, nebyl čas se rozmýšlet. Musel jsem do toho skočit, to je někdy lepší. Cítil jsem se fajn. Jsem rád, že vezeme výhru. I když v uvozovkách jenom za dva body. Vnímám to pozitivně a věřím, že i mně to pomůže do dalších zápasů.“

Kolik jste stihnul tréninků po přesunu z Varů?

„Přišel jsem v pátek večer, takže v sobotu jsem byl na ledě. Trénink byl ale dobrovolný, jen devět lidí na ledě. V neděli ráno bylo rozbruslení, relativně krátké. Prostředí i hodně luků v kabině znám. Vláďu Růžičku taky, ale už je to velmi dlouhá doba, když jsem pod ním hrál. Samozřejmě, herní systém Energie a hradeckého týmu je jiný. Musím si trošku zvyknout. Ale zásadní problém to nebude.“

Jak se přesun vlastně udál?

„Nebyla to moje iniciativa, zavolal mi Vláďa Růžička. Že by měl zájem, abych přišel do Hradce. Do konce sezony. Rozhodnutí bylo moje, ze smlouvy jsem měl takovou možnost.“

Co hrálo roli, že jste se rozhodl vrátit?

„Upřímně... Od začátku sezony mi ve Varech bylo naznačené, že tahle sezona slouží víceméně jako příprava na ročník budoucí. Nechci říct, že by tam nechtěli vyhrávat, to určitě ne, ale je to i logické. Že chtějí mít mužstvo postavené na budoucí sezonu, která bude důležitější, když se bude padat. Vláďu znám, ambice má vždycky vysoké. To mě zlákalo.“

Pod Růžičkou jste ve Slavii začínal, co čekáte od spolupráce?

„Věřím, že bude prospěšná pro obě strany. Těším se. Na jednu stranu Vláďu jako člověka dobře znám, on zná mě. Hokej se ale vyvíjí a mění strašně rychle. Doba, kdy jsem pod jeho vedením hrál, je opravdu daleko za námi. Věci, které vyžaduje teď, se změnily. Ale zásadní principy, to jak funguje, myslím znám.“

Jak moc se mužstvo za dva roky od vašeho odchodu změnilo?

„Proti klukům jsem hrál v této sezoně už třikrát, vím, jaký se snaží hrát hokej. Dřív jsme hráli možná víc otevřenější a ofenzivnější hokej. S Vláďou Růžičkou to bude víc systematické. Víc se klade důraz na defenzívu.“

Na začátku sezony táhnul zážil v hradecké obraně Filip Hronek, dá se takový borec nahradit?

„To je velmi náročné. Ne, že bych si nevěřil, ale Filip je už v tomhle mladém věku extratřída. Než odešel, byl asi největší hvězda extraligy. Nikdy jsem se nikomu nechtěl podobat, ale samozřejmě by bylo super, kdybych na ledě dokázal, co on. Budu se snažit plnit jakékoliv úkoly, které budou vyžadované. Ať už ofenzivní nebo defenzivní. Budu se snažit přizpůsobit, abychom vyhrávali a měli sezonu dlouhou.“

