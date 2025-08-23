Předplatné

Vyrovnané čelo druhé ligy: Opava s Táborskem po výhrách dotírají na Zbrojovku

Opava zvládla zápas s Vlašimí
ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
Fotbalisté Opavy porazili doma v 7. kole druhé ligy Vlašim 3:1 a dál ztrácejí bod na vedoucí Zbrojovku Brno. Stejně je na tom Táborsko, které na svém stadionu zdolalo 2:1 Ústí nad Labem.

Opava rozhodla o výhře v rozmezí 28. až 33. minuty, kdy se prosadili Zálešák a Srubek. Za hosty snížil krátce po přestávce Michl, ale poslední slovo měl střídající bosenský záložník domácích Turanjanin.

Slezané v druholigové sezoně ještě neprohráli a naplno bodovali po dvou remízách. Středočeši vyhráli jediné z úvodních sedmi kol a jsou předposlední.

Táborsko poslal do vedení Matějka, po hodině hry se trefil Novák. Naděje Severočechů na bodový zisk vykřesal v 86. minutě Marquinho, stav už ale zůstal neměnný. Jihočeši vyhráli druhé kolo po sobě a jsou třetí o skóre za Opavou. Ústí zapsalo třetí prohru v řadě a na Opavu s Táborskem ztrácí tři body.

Od 19:00 hraje brněnský Artis utká s Kroměříží.

#TýmZVRPSkóreB
1Brno751118:716
2Opava743012:515
3Táborsko750213:815
4Ústí740314:1012
5Baník B632113:811
6Jihlava732210:611
7Žižkov63129:710
8Slavia B630312:89
9Příbram73049:149
10Sparta B73045:109
11Č. Budějovice72236:148
12Prostějov72147:107
13Artis52126:117
14Chrudim61239:125
15Vlašim71159:134
16Kroměříž50054:130
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

