Vyrovnané čelo druhé ligy: Opava s Táborskem po výhrách dotírají na Zbrojovku
Fotbalisté Opavy porazili doma v 7. kole druhé ligy Vlašim 3:1 a dál ztrácejí bod na vedoucí Zbrojovku Brno. Stejně je na tom Táborsko, které na svém stadionu zdolalo 2:1 Ústí nad Labem.
Opava rozhodla o výhře v rozmezí 28. až 33. minuty, kdy se prosadili Zálešák a Srubek. Za hosty snížil krátce po přestávce Michl, ale poslední slovo měl střídající bosenský záložník domácích Turanjanin.
Slezané v druholigové sezoně ještě neprohráli a naplno bodovali po dvou remízách. Středočeši vyhráli jediné z úvodních sedmi kol a jsou předposlední.
Táborsko poslal do vedení Matějka, po hodině hry se trefil Novák. Naděje Severočechů na bodový zisk vykřesal v 86. minutě Marquinho, stav už ale zůstal neměnný. Jihočeši vyhráli druhé kolo po sobě a jsou třetí o skóre za Opavou. Ústí zapsalo třetí prohru v řadě a na Opavu s Táborskem ztrácí tři body.
Od 19:00 hraje brněnský Artis utká s Kroměříží.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|2
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|3
Táborsko
|7
|5
|0
|2
|13:8
|15
|4
Ústí
|7
|4
|0
|3
|14:10
|12
|5
Baník B
|6
|3
|2
|1
|13:8
|11
|6
Jihlava
|7
|3
|2
|2
|10:6
|11
|7
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|8
Slavia B
|6
|3
|0
|3
|12:8
|9
|9
Příbram
|7
|3
|0
|4
|9:14
|9
|10
Sparta B
|7
|3
|0
|4
|5:10
|9
|11
Č. Budějovice
|7
|2
|2
|3
|6:14
|8
|12
Prostějov
|7
|2
|1
|4
|7:10
|7
|13
Artis
|5
|2
|1
|2
|6:11
|7
|14
Chrudim
|6
|1
|2
|3
|9:12
|5
|15
Vlašim
|7
|1
|1
|5
|9:13
|4
|16
Kroměříž
|5
|0
|0
|5
|4:13
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup