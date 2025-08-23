Rekord Kratochvílové odolal, Maňasová se přiblížila. K čemu jsou modré štulpničky?
Národní rekord legendární Jarmily Kratochvílové ve sprintu na sto metrů ještě jednou odolal. Karolína Maňasová se k němu na mistrovství republiky v Jablonci v rekordu šampionátu 11,20 sekundy přiblížila na 11 setin. Větší šanci jí vzala klasická místní sibérie. I kvůli ní schovala lýtka do modrých štulpniček.
V sázce bylo dost. Karolína Maňasová se stále blíží historickému času Jarmily Kratochvílové. Na mistrovství republiky potřebovala běžet rychle i kvůli bodům do kvalifikačního žebříčku na mistrovství světa v Tokiu, ke kterému je blízko.
Co říkáte výkonu dosaženému ve velké zimě krátce po ostré bouři z Jizerských hor?
„Upřímně vám řeknu, že jsem myslela na daleko lepší čas. Vzhledem k tomu, že minulý týden v sobotu jsem běžela 11,29 do minus 1,7 proti, tak jsem si říkala, že by to ještě mohlo vydržet a tady bych mohla běžet minimálně pod 11,2. Ale bohužel, ty podmínky tady dneska sprintům nepřály. Je tu patnáct stupňů, před chvilkou nám tady pršelo. Ještě k tomu sprinteři měli asi pětihodinovou pauzu mezi rozběhy a finále.“
Nebála jste se v takových podmínkách o váš zadní stehenní sval, s kterým jste letos měla problémy?
„Bála! Bála! Hodně jsem se o něj bála. Přiznám se, že v rozběhu jsem ho trochu ucítila. On je takový, že o sobě vždycky dá vědět. To je to samé stehno, které mě připravilo o Tretru a mistrovství Evropy družstev v Madridu. Ale jsem ráda, že se to ve finále uklidnilo, doběhla jsem zdravá. I v těch patnácti stupních. Z toho mám asi největší radost.“
Na noze máte módní štulpny, je to designová věc, nebo tím chráníte svaly?
„Je to tak padesát na padesát. Toto je kolekce na tento rok, návleky na lýtka jsou modré. Tak jsem si říkala, že je zima, tak lýtka budou v topu a ještě mi to bude ladit k dresu.“
Jak vidíte svou situaci v kvalifikačním žebříčku, kde jste před víkendem byla těsně nad čárou postupu?
„Je to tím, že jsem neběžela na Zlaté tretře. Byl to super závod. Kdybych tam běžela, vytáhla bych se za prvé k nějakému dobrému času, za druhé by to byly cenné body do rankingu. Teď jsem tam na chvostu, závody mi chybí. Jsem ráda, že jsem dneska doběhla zdravá a celkem i v solidním čase na ty podmínky. Ale já jsem prostě náročná. 11,2, to mi nestačí!“
Zářijový světový šampionát se koná v Tokiu a vy máte ráda anime, je to pro vás motivace?
„Ano, ano, je to tak, já mám ráda anime. Líbí se mi Asie jako taková, je to místo, kde jsem nikdy nebyla. Pořád opakuju, že tam chci podat výkon, ale jsem ráda, že uvidím nějakou jinou kulturu než evropskou.“
V Tokiu bude nové rychlé mondo, může vás vytáhnout k rychlému času, pokud se tam kvalifikujete?
„Určitě. Doufám, že se nám s trenérem podaří dobře to naladit. Ta dráha tam určitě bude rychlá. Doufám, že to využiju na sto procent. Má tam být taky teplo. Myslím si, že patnáct stupňů tam nebude, má tam být třicet. To je ideální. Za sebe můžu říct, že nejlepší je mondo. Pro sprintery je to tvrdý, rychlý povrch, za mě nejlepší, na kterém můžou sprinteři běhat. Jsem ráda, těším se tam.“
Sezona je letos extrémně dlouhá, udržíte koncentraci?
„Přiznám se vám, že je to takové delší, už to na sobě pociťuju, že se sezona táhne. Ale to tak je. Jste atlet, nejde jen o fyzickou, ale i o psychickou, mentální přípravu. Musíte sebrat síly a dokázat se připravit i na vrchol, který je později.“